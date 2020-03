No se agotan allí las cosas. La emergencia impone posturas y alineamientos no necesariamente partidarios, por debajo de la posición sostenida en una y otra vereda a pesar de algunos gestos hostiles que no terminan de diluirse. Fuentes de la oposición señalan que de ellos salió la idea, y la insistencia, para dar señales concretas de accionar conjunto. Primero fue la reunión de todos los jefes de bloque en Diputados con Sergio Massa. Y después, el primer encuentro de Alberto Fernández con representantes de todas las bancadas de senadores y diputados. La secuencia fue coronada por la cita en Olivos con los jefes provinciales.