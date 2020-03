La pesadilla personal de Alberto Fernández es que la curva de la pandemia no se aplane y que el sistema de salud no absorba a la cantidad de contagiados que lleguen desesperados a los hospitales públicos y privados. El Presidente no puede contestar si prorrogará -o no- la cuarentena obligatoria, y menos todavía qué amplitud tendrá la curva cuando ya se asuma que llegó a su pico.