Las asociaciones judiciales intentaron abrir un diálogo político pero no lo consiguieron. Expusieron en Diputados y el Senado, pero sus reclamos no fueron atendidos. “Nos llamaron para cumplir”, señalan. Inclusive el procurador general interior, Eduardo Casal, jefe de los fiscales, le envió una nota a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, en la que expuso que la ley del Ministerio Público Fiscal establece que cuando el Congreso trata temas vinculados al área deben escuchar su opinión. La procuración no fue convocada.