-No coincidí quizás con la argumentación para el pedido de pena y las apreciaciones de las pruebas. Uno que pudo llegar a ver un poco el expediente, frente a un mismo elemento probatorio, la parte acusadora suele tener un criterio, la parte de defensa otro, y el tribunal, en definitiva, va a dirimir por alguna de estas posturas o por otra intermedia. En algunos aspectos, son cuestiones opinables. Pero yo asumí 20 días antes de que fueran las audiencias de los alegatos. Estaba todo muy desarrollado y por el perfil técnico de los abogados, me pareció razonable también la evaluación que ellos, desde su fundamento teórico, hacían aunque no coincidiera con el mismo. También para siempre que, después, en la divulgación pública de las audiencias se agregan cosas o se omiten cosas. Por ejemplo, en alguna de las informaciones que circularon comentando el resultado del alegato, no se hizo referencia a que los abogados de la UIF dijeron que las pruebas periciales que estaban vertidas habían sido impugnadas y cuestionadas.