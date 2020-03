De Vido fue especialmente irritante al intentar descalificar el proceso por la tragedia de Once –de exasperante trámite en Casación- y dejó una explicación llamativa sobre el sentido de la medida que lo deja en libertad: dijo que sería efecto del “voto popular”. Lo afirmó para aclarar que no le debería nada a Alberto Fernández. Pero expuso de ese modo una mirada extensiva a todas las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas.