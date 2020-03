Pelegrina no sólo estuvo en la mesa, también esperó a Fernández en la entrada del salón pero se sorprendió cuando el Presidente definió como un acuerdo las charlas mantenidas en la víspera entre el Gobierno y el campo por la suba de retenciones. Se quedó un rato aclarando: “Fue generoso en las palabras pero no en los bolsillos. Nosotros no acordamos nada, no negociamos, fuimos a escuchar una propuesta y pedimos la baja de retenciones”, agregó y destacó que hubo sugerencias para “que no cometan más errores” como, puso de ejemplo, con el arroz.