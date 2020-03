Sobre otro acusado, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, Zuvic dijo que fue “una de las personas de más confianza” de Kirchner. “Él sabía como había que llevar adelante todo esto, no había otra persona”, opinó.T ambién habló del ex secretario de Obras Públicas José López, otro acusado: “Josecito, como ellos le decían, era una persona de pocas luces, muy obediente, pero sabía qué hacer con el dinero”, añadió.