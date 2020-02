Hay expectativas por más testimonios, pero aún no se sabe cuándo tendrán lugar. Por ejemplo el empresario Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. Cristina Kirchner lo había pedido como testigo a mediados de 2018 para demostrar que no hubo cartelelización. Sin embargo, Wagner se convirtió en “arrepentido” de la causa de los cuadernos, en donde confesó como operaba el reparto de obra pública durante el gobierno de los Kirchner. Aunque el caso de los cuadernos no esté en foco en este debate, el juicio de Vialidad –el primero en donde Cristina Kirchner enfrenta el banquillo, ahora devuelta al poder de la Casa Rosada- vuelve a poner en foco todas las acusaciones sobre la ex jefa de Estado.