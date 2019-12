La indagatoria comenzará a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py y la jornada estará dedicada completamente a la vicepresidenta electa, aunque en la sala también estará sentado Lázaro Báez, quien fuera dueño de Austral Construcciones y señalado como el principal beneficiario del desvío de la obra pública en Santa Cruz. En esta causa también están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios de Vialidad nacional y de la mencionada provincia, entre otros.