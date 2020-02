El Tribual 6 actualmente juzga al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y a sus familiares por presunto enriquecimiento ilícito. A eso proceso se sumará próximamente el caso de la compra de trenes chatarra a España y Portugal, en la que junto con Jaime será juzgado el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Además, el Tribunal 6 tenía fijado para abril el inicio del juicio a Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, por el presunto uso de fondos públicos para gastos personales. Pero por la agenda del tribunal ese proceso iba a postergarse, le adelantaron a este medio fuentes judiciales.