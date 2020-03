Para Ojea “proponer este tema de entrada es proponer un tema que abre grietas”. Días atrás aclaró que “desde la Iglesia haremos todo lo posible para que la expresión de nuestras opiniones no favorezca la descalificación de quienes piensen lo contrario”. Desde el Gobierno, el canciller Felipe Solá había dicho que la Iglesia no podía “tener actitudes antidemocráticas en el tema del aborto”. El anuncio de Fernández de este domingo, y la convocatoria a la misa dentro de una semana vislumbra una relación tensa entre el Ejecutivo y la cúpula eclesiástica argentina. Sin embargo, el Presidente considera que el proyecto de interrupción volutantaria del embarazo no implica un agravio al Papa Francisco.