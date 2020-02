Consultado acerca de la simultaneidad de este anuncio con el espaldarazo que les estaba dando el Papa en el tema de la deuda y si ello no podía afectar la relación, el Ministro dijo: “La respuesta la voy a hacer bien cortita: no. Estamos seguros de que no se va a complicar la relación con el Vaticano: estamos seguros de que no”.