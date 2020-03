La Asamblea Legislativa que abrió el 138 periodo de sesiones ordinarias fue convocada para las 10:30. Detrás del estrado estaban listas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Claudia Ledesma Abdala, senadora y presidenta provisional del Senado respectivamente, cuando llegó Sergio Massa. “Estás haciendo esperar a dos damas”, le dijeron antes de pasar al recinto cuando finalmente los legisladores e invitados se habían acomodado en las bancas y sillas agregadas en los pasillos. Abrieron la sesión, se cantó el himno y la Vicepresidenta pidió votar las comisiones para recibir a Alberto Fernández. Cuando pasaron a un cuarto intermedio el Presidente todavía no se había subido al helicóptero en Olivos. Mientras él volaba, aterrizaba y se pasada al auto que condujo su amigo e intendente de la Quinta, Daniel Rodríguez Massa invitó a las dama al Salón de Honor. A Ledesma Abdala le cebó mate y a Cristina Fernández le convidó mate cocido. Y le avisó: “Firmaste la resolución que te piden los radicales para nombrar a Jesús Rodíguez en la AGN, yo voy a tener que firmar la del PRO que pide que se designe a Miguel Pichetto”. “Que se arreglen entre ellos”, dicen que CFK le respondió sobre los radicales que quieren imponer su mayoría en el interbloque en el Senado y los diputados del PRO que la imponen a la inversa en la cámara baja. En la larga previa de la mañana en los pasillos se comentó mucho el tema: aseguran que ya el año pasado el kirchnerismo le pidió al PJ de Río Negro que no expulsaran a Pichetto para que siga siendo afiliado peronista de manera que los radicales no lo dejan representar a la oposición en la Auditoría.