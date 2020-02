-Las normas legales, penales, técnicas de neutralización de agresiones físicas. Nosotros no podemos utilizar ningún tipo de arma. Se enseñan llaves, tomas para reducir, no para pegar. Se estudian los protocolos de actuación para proceder en peleas ya iniciadas, en las discusiones. Estas capacitaciones, que tienen una duración de 130 horas y están avaladas por el Ministerio de Educación, son obligatorias para todo el personal de admisión y permanencia . Sin embargo, en la práctica esto no ocurre ya que el Estado que debería controlar, no lo hace, y los empresarios, muchas veces, toma a personal que no está capacitado y en negro. El Estado debe controlar que, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, el personal de admisión y permanencia de los boliches o de otros lugares, tenga en orden al personal. Somos hijos del rigor, si no se controla que se cumpla rigurosamente la ley ocurren hechos como, por ejemplo, lo que sucedió el 1° de enero en Mar del Plata, donde un patovica -yo los llamo así a los que actúan violentamente- golpeó brutalmente contra el suelo a un joven a la salida de un boliche. En ese caso el empleado de seguridad no estaba habilitado de manera correcta, ni había hecho el curso.