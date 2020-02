Kicillof habla con intendentes y legisladores nacionales y provinciales sobre lo que recogió en campaña: que falta una identidad que una y en la que se reconozcan quienes viven en el mayor distrito del país. “Los habitantes de Córdoba tienen una identidad, nosotros tenemos dos provincias, el Conurbano más cerca de la Capital no sólo geográficamente sino en el consumo de medios y con costumbres más porteñas y otra que es la del interior”, analizan quienes hicieron un diagnóstico que les confirmó lo que oyó Kicillof a bordo del Clio mientras recorría en campaña los 135 municipios. “Mucha gente se identifica por su municipio pero no por la provincia”, agregan aunque también mencionan el aporte económico al país que no vuelve en la misma proporción.