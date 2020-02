Precisamente, el juez Alejo Ramos Padilla notificó del procesamiento contra Stornelli firmado en diciembre pasado y pidió que se analice la apertura de la instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación respecto del fiscal federal Carlos Stornelli. También aseguró que si no tuviera fueros, hubiera ordenado su prisión preventiva. El fallo no fue revisado aún por la Cámara de Mar del Plata. Fuentes judiciales aseguran que la suerte de Stornelli en ese sumario de la Procuración está atada a su situación judicial, por eso aún no hubo novedades.