“Las consecuencias de haber reformulado el sistema anterior a 1994 con visiones no solidarias y con instrumentos de mercado no acertados, han debilitado aun más el sistema jubilatorio nacional llevándolo a una situación que es necesario rever y reparar para evitar que no se siga profundizando la crisis”, resume Sergio Massa. Catorce años después, el Frente de Todos reconoce que el sistema previsional y sus fórmulas de ajuste de haberes tienen que ser modificadas.