—Un acuerdo es la contracara de un desacuerdo. Para poder construir un acuerdo, uno tiene que saber en qué está en desacuerdo. Si la solidaridad es lo que prima, su contracara será el egoísmo. “Dar un paso atrás para dar dos adelante” consiste en que para que el acuerdo sea efectivo y tenga potencia, uno tiene que ceder algo, sino es la imposición de una parte sobre la otra. En un esquema de solidaridad, quien tiene más tiene que ceder más, y quien tiene menos tiene que ceder menos. Es una invitación a que todos y todas pensemos en qué podemos ceder. Me parece importante ver al acuerdo como algo que no solo le habla al todo, sino que también le hable a la parte. El acuerdo no significa ceder mi singularidad; Cambiemos ha tenido como herencia cultural esto de confundir los conceptos de individualidad e individualismo. La individualidad es la forma de autopercibirnos en nuestras identidades, lo que es íntimo y singular nuestro, no tiene por qué perderse en un proyecto colectivo. Al contrario, lo tiene que potenciar. El gran desafío ahora no se trata de construir “La Mayoría Popular”. El desafío es transformar las minorías dispersas en nuevas mayorías diversas, en un mundo donde nos encontramos con una hiperfragmentación de las demandas.