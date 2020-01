Luego volvió a criticar al ex mandatario, quien días atrás responsabilizó a su equipo por la situación económica en la que dejó al país: “Yo siempre les decía a todos, cuidado que yo conozco a los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda”, había manifestado ante militantes del PRO en Villa La Angostura. “Macri confesó que su fracaso tuvo que ver con escuchar a funcionarios que le decían que iba todo bien” , apuntó Massa, quien agregó que “hay que superar ese fracaso. No nos puede pasar que diseñemos programas que sean asociados a la lógica del ajuste, y no a la lógica de pagar a partir del crecimiento de la Argentina. Hacerlo de una manera que no sea a costa de los trabajadores, jubilados, cierra de pymes, como viene pasando en los últimos años”.