Aún no hay precisiones del encuentro entre el jefe de Estado y la vicepresidenta, que tuvieron fluidas charlas durante la estadía de la ex Presidenta en Cuba y que se habían visto en Olivos antes de fin de año, en la vuelta de la ex senadora a la quinta presidencial desde su salida del gobierno, en diciembre del 2015. Cristina Kirchner definió en esta nueva etapa prescindir del despacho que el vice tiene asignado en Casa Rosada.