- No, no sé si es luna de miel. Lo que sí tenemos es una gravedad muy profunda con la crisis que tuvimos que afrontar, que estamos afrontando, sigue sin resolverse. Fue un mes de mucha tarea, de mucho trabajo donde pudimos avanzar en distintas políticas y que creo que más que luna de miel lo que tuvieron las políticas fueron una clara orientación con valores que se expresan de otro modo y con políticas orientadas a otras prioridades. Me parece que lo que hubo fue que no hubo estafa , no hubo estafa electoral. Alberto y Cristina en la campaña hablaban de la necesidad de tomar este tipo de medidas o de apuntalar este tipo de prioridades y en esa línea vamos. Eso me parece que es importante porque eso nos genera confianza para los que nos votaron naturalmente pero también para los que no nos votaron. En última instancia lo que ven es un gobierno coherente con lo que dijo en campaña y coherente con como va actuando a medida que va teniendo que tomar decisiones. En esa línea, más que una luna de miel hay un entendimiento cada vez mayor de cual es la situación en la que se tienen que tomar las medidas y después, independientemente de compartir o no, lo que sí existe y me parece que es importante es este entendimiento de la gravedad de la situación y que se tienen que tomar medidas. Y naturalmente hay medidas que son más agradables que otras.