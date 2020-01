En esa misma entrevista también dejó en claro que la falta de una mayoría en el Senado no sería un impedimento para sacar leyes en su gestión. Le bastaron un pequeño grupo de palabras para explicarlo. “La discusión es cómo hacemos para que las escuelas no se le caigan los techos, para que los hospitales tengan vacunas o para que los pibes coman. Voy a atender las emergencias, aunque no me voten las leyes”, sostuvo. Desde la oposición le contestaron los intendentes y legisladores. Le advirtieron que no estaban dispuestos a votar el proyecto original de la ley impositiva. Que no iban a votar a libro cerrado. En ese clima, y en paralelo, se buscó un acuerdo a través de diálogos informales. Difícil. Desde donde se lo mire. Finalmente, la ley salió. La tercera versión.