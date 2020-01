-Que defiendan a los más ricos no lo critico. En todos los países hay partidos que defienden a los más ricos. Que no quieran votar una ley puede ser una decisión. Pero me parece difícil que traten de mentir como lo hicieron. La acusación es que no quería conversar y me puse intransigente. Es mentira. Mandamos todos los ministros a hablar con el plenario de diputados y senadores. Los mandamos a hablar con los ex ministros. Un día no aparecieron más y salieron a la tele a decir que nosotros no estábamos discutiendo. Lo hicieron toda la campaña y lo hicieron cuando eran gobierno.