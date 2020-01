Como senadora, Cristina Kirchner informó al 31 de diciembre de 2018 un patrimonio que no llega a los $3 millones. Solo declaró dinero en pesos en cuentas bancarias y un crédito de la AFIP de $1.130.000. La ex presidenta no tiene inmuebles ni acciones societarias ya que los donó en marzo de 2016 a sus hijos, Máximo y Florencia. Por este donación fue investigada por presunta “insolvencia fraudulenta” por ceder sus bienes para evitar posibles embargos judiciales, pero fue sobreseída hace diez días por el juez federal Luis Rodríguez.