En ese sentido, este abogado es tajante: “El titular no tiene que tener afinidad ni ser identificado con el Gobierno. Tiene que ser alguien que, desde el arranque, no genere dudas y tenga un gran consenso sobre su ecuanimidad. Si criticamos a Laura Alonso por su identificación con el macrismo, no podemos tener doble vara. Crous tienen muy buenos antecedentes, pero también tiene una adhesión partidaria previa que implica una parcialidad de origen”.