“No están acostumbrados a negociar. Kicillof no estuvo en un lugar de toma de decisiones como este. Si insisten con el aumento del 75%, no se aprobará la ley”, explicaron a este medio desde la mesa política de Juntos por el Cambio. La postura de la oposición es clara. O se baja el porcentaje o no hay acuerdo. Entienden que el 55%, similar al porcentaje de inflación anual con el que terminaría el 2019, lo que sería un parámetro comprensible y un aumento justificado. Sobre ese techo no habrá ley posible.