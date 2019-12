Pese a eso, Bianco agregó que en el Frente de Todos “entendemos la preocupación, estamos abiertos a discutir una modificación de escalas para una parte de esa población”, aunque reiteró que no considera viable la propuesta de una suba del 55% para los contribuyentes más pudientes. “Si todo lo que está al 75% lo bajamos al 55% no podemos mantener los segmentos del 15% y 35% para los más pobres porque estaríamos perdiendo ingresos por la inflación. La lógica de esta ley era que los que más tienen pusieran un poco más”, explicó, al tiempo que afirmó que si no sale la ley, la provincia de Buenos Aires no va a poder pagar sus deudas: “ Hoy no tenemos los pesos y dólares para pagar los vencimientos de deuda de enero. No queremos ir a un default, ahora tenemos que ver de dónde sacamos la plata para cumplir con las obligaciones ”.