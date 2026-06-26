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Mauricio Macri: “El PRO va a votar la interpelación del señor Adorni en ambas cámaras del Congreso”

En medio de los rumores de renuncia, el ex presidente volvió a reclamar que el jefe de Gabinete dé un paso al costado un acto en Mar del Plata

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Mauricio Macri: “El PRO va a votar la interpelación del señor Adorni en ambas cámaras del Congreso”

El ex presidente Mauricio Macri adelantó que el PRO impulsará la interpelación de Manuel Adorni tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En un acto de la gira del “Próximo paso”, el fundador del PRO advirtió que “nadie es más importante que el cambio” y dio cuenta de los rumores de la inminente renuncia del Jefe de Gabinete: “Se escuchan cosas y ojalá no haga falta esto (la interpelación)”.

En su breve discurso, el ex mandatario recordó que a través de las redes sociales había sido el primero en cuestionar la designación de Adorni. “Dije que la gente para cargos de semejante importancia tiene que llegar por sus antecedentes, no por lealtad ciega. Tienen que estar en un cargo porque es el mejor para el cargo. Y en este caso tiene que ser el mejor para el cambio. Y eso no sucedía”.

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Pero también buscó aclarar la posición de su partido, que recibió críticas por no haber dado quórum tanto en el Diputados como en el Senado para las sesiones en las que la oposición impulsaba la interpelación.

“Ante tanto ruido quiero decir que el PRO no cambió de opinión. El PRO cree que mantener a Adorni destruye la confianza que permite el cambio. No permite que comentemos los avances económicos que hubo”, dijo y aclaró que, sin embargo, el kirchnerismo “no tiene autoridad moral” para denunciar episodios de corrupción en el gobierno actual.

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Y aclaró: “Hoy quiero ratificar que para que el cambio sea irreversible, el PRO sostiene lo que dijo. El PRO va a votar la interpelación del señor Adorni en ambas cámaras. Pero se escuchan cosas y ojalá que no haga falta esto. Nadie es más importante que el cambio. Necesitamos no perder energía en cosas que no deberíamos perder un instante”.

No obstante, más allá de sus críticas contra el jefe de Gabinete, Macri ratificó el apoyo al rumbo general del gobierno de Milei: “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”.

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