Más de 800 barras de River se reunieron en el Oeste del Conurbano: los motivos y la amenaza a la Justicia

Más de 800 barras de River se reunieron se reunieron en el Oeste del Conurbano

Como ya contó Infobae, algunas barras tienen a su gente en Estados Unidos siguiendo a la Selección. Pero otras, por prontuarios y listas de admisión, debieron quedarse en la Argentina. Una de ellas fue la de River. Que entre tanto partido de Mundial, dio una muestra de fuerza en el Oeste del Conurbano bonaerense: más de 800 integrantes de Los Borrachos del Tablón coparon Merlo y Moreno para homenajear a un líder histórico del sector asesinado en 2020 y para hacer una demostración de fuerza hacia afuera y hacia adentro. De un lado, dejarle en claro a la Justicia que se oponen a un juicio abreviado para el acusado del crimen y por el otro, mostrar espíritu de cuerpo en la idea de volver a ser el centro de la tribuna del Monumental cuando regrese el fútbol local.

Las banderas en recuerdo del barra "Saviolita"

La movida llamó la atención no sólo por la impactante convocatoria sino también por el despliegue. Cualquier automovilista que tomó la Autopista del Oeste en las últimas horas se debe haber sorprendido porque sus paredones están completamente pintados con los colores rojo y blanco y el nombre Saviolita en el tramo que va de Moreno a Merlo. Saviolita era el famoso Martín Núñez Giogiosa, quien fue asesinado el 22 de agosto de 2020 en un predio de Francisco Alvarez en una presunta toma de terrenos. Por ese hecho hay un acusado que lleva seis años de prisión domiciliaria y junto a la fiscalía están proponiendo cerrar el episodio sin ir a juicio por jurados con una condena de 10 años de encierro. Pero dado que ya lleva más de la mitad de la misma y nunca pisó un penal, se entiende que seguirá poco tiempo más en la situación actual hasta recibir el beneficio de la libertad condicional. A esto se opone la barra, que entre tanto fuego de artificio y cantitos sobre River amenazó con ir a Tribunales a ponerle el cuerpo al asunto si la Justicia acepta ese trato. Se vienen tiempo complejos.

PUBLICIDAD

Varios paredones fueron pintados por los barras de River

“Martín podría haber tenido sus cosas pero era leal y como cualquier persona merece un tratamiento igualitario”, asegura Axel El Negro Flores, el heredero del grupo del Oeste y uno de los artífices de la movida de esta semana. Cuando dice “sus cosas” en realidad está utilizando un eufemismo: Saviolita tenía un prontuario importante, había salido de prisión en 2016 después de purgar dos años a la sombra por el ataque en la confitería del club a la facción oficial antes de la semifinal de la Copa Sudamericana 2015 entre River y Boca, y tenía muchos vínculos con caudillos políticos de la zona, para los que trabajaba para lo que gusten mandar y además brindaba servicios a los boliches de Moreno y Merlo manejando patovicas y trapitos.

Los barras en plena pintada de un paredón

El poder de su grupo no parece haber menguado. Aún sin su líder, el impactante desfile barra la noche de diez días atrás no tomó por sorpresa a nadie. Cerca de las 19 quienes se bajaban de la estación Moreno del Ferrocarril Sarmiento empezaron a preguntarse de qué se trataba semejante despliegue. Es que en la plaza De las Carretas flameaban por doquier banderas de River. Cualquier ojo avezado se daba cuenta de que no se trataba de aliento al nuevo equipo que está formando el Chacho Coudet sino un encuentro barra: porque por todos lados aparecía la simbología de Los Borrachos del Tablón. De allí, a puro grito, redoblante y fuegos artificiales coparon el centro del partido hasta llegar a la intersección de Catamarca e Yrigoyen, la casa del antiguo líder asesinado, para rendirle homenaje. La procesión duró casi quince cuadras, todo ante la atónita vista de transeúntes y habitantes del partido salvo para Bety, la madre de Saviolita.

PUBLICIDAD

Más de 800 barras participaron de la juntada

“Nadie me lo va a traer de nuevo con vida pero esta movilización el día que hubiera cumplido 42 años es un mimo al corazón. Esto me ayuda a seguir teniendo un poquito a mi hijo. Me cuentan sus anécdotas y me lo devuelven un rato. Y si lo aman como lo aman es porque no era eso que ustedes los medios dicen. Era tribunero, sí pero no lo otro que dicen. Las veces que estuvo preso fue porque le armaron las causas. Pero para tener paz de verdad necesito justicia y acá si pactan ese abreviado no va a haber. El asesino merece perpetua porque lo mató a sangre fría”, asegura la madre del extinto líder a Infobae.

Mauro y Leandro Ferraras participaron de la movilización

En la movilización se hizo presente el líder de Los Borrachos del Tablón, Mauro Ferraras, junto a su hermano Leandro, acompañados por gente de su sector de Zona Norte. De esa manera dejaron establecidos que las rencillas que pudieran haber surgido entre ambos grupos dos años atrás, están saldadas. En cambio no se lo vio a Ariel El Pato Calvici, la otra pata donde se asienta la barra de River que mira el Mundial por televisión pero hace demostraciones de fuerza pensando en el presente y, sobre todo, en el futuro inmediato.

PUBLICIDAD