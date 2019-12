Sin acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, se cayó la sesión por la nueva ley impositiva en la provincia de Buenos Aires

El bloque opositor no bajó al recinto porque no acompañará ninguna norma que imponga subas de 75% en el impuesto inmobiliario. El oficialismo anunció que el lunes no abrirá el Senado por asueto