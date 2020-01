“Van a perjudicar a todos los intendentes” si no se trata ese proyecto de ley, aseguró el gobernador en una entrevista con Radio 10. En ese sentido, aseguró que si la oposición “no colabora va a haber un problema” y recordó que “hay intendentes radicales y también del PRO que forman parte de la oposición a los que les estamos proponiendo, aunque no pensemos igual, que las políticas que llevamos adelante van a beneficiar a todos” . “No tener ley tributaria deja a la Provincia con problemas pero también a los municipios”, sostuvo el gobernador, al apuntar a aquellas localidades que no perciben la coparticipación nacional y están necesitadas de fondos.