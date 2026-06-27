La divertida confusión de Ozzy, el perro de Infobae Mundial, al dar su pronóstico para Portugal vs. Colombia

La mascota de Infobae Mundial provocó las risas en el estudio, luego de que se animara a definir el resultado del grupo K

Este viernes, Marcelo Tinelli recibió en el estudio de Infobae Mundial a un invitado especial: Ozzy, la mascota convocada para pronosticar el resultado del partido que disputarán este sábado Portugal vs. Colombia. Sin embargo, la predicción sobre la definición del Grupo K causó confusión y risas por igual.

“¿Se acuerdan del Pulpo Paul que predecía...? Acá tenemos Ozzy, que allá está. Ozzy es nuestro perro que va a hacer la predicción del partido de mañana", presentó el conductor al can estrella. Fue así que este se colocó frente a tres recipientes identificados con los posibles resultados del encuentro: uno para Portugal, otro para Colombia y un tercero para el empate.

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Sin dudar, Ozzy se acercó al recipiente de Colombia y comió primero de ese plato, lo que generó expectativas inmediatas sobre el resultado que el perro parecía anticipar. “Puede ser Colombia, es victoria de Colombia”, aseguró Tinelli al ver la primera reacción del animal.

Pero no quedó todo ahí, ya que instantes después sorprendió a los presentes al dirigirse al recipiente de empate y, tras unos segundos, también eligió el de Portugal. “Puede empatar”, planteó el presentador, a lo que Mernuel —otro de los invitados estrella de la noche— aseguró: “No, no, no. Lo dio vuelta Portugal. Lo dio vuelta Portugal. Gol de Cristiano en la última”.

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Ozzy no pudo decidirse y comió de todos los platos disponibles

Finalmente, Ozzy volvió a comer del recipiente que representaba al seleccionado cafetero. “No entiendo”, manifestó Tinelli entre risas y concluyó: “Se llevó a Colombia. No, no, pero se comió todo. Bueno, ahí está nuestro perro”.

Este sábado Colombia y Portugal definirán su lugar en la Copa del Mundo

La tercera fecha del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 presenta uno de los duelos más esperados del torneo: Colombia y Portugal se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Se trata de un escenario con capacidad para 65.326 personas que alberga a los Miami Dolphins de la NFL y que fue inaugurado en 1987.

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El silbato marcará el inicio a las 20:30 horas (según el horario argentino) y podrá verse en vivo a través de la señal de D Sports.

El interés global por este partido se reflejó en la alta demanda de entradas durante la venta de boletería, impulsada por la calidad de ambas plantillas. Además, otro de los factores claves fue la expectativa ante el reencuentro de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez, quienes compartieron equipo en el Real Madrid entre 2014 y 2017 y ahora lideran a sus selecciones nacionales.

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Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal, James Rodríguez lo es de la de Colombia, equipos que se enfrentarán en la tercera jornada de la fase de grupos

Ambos equipos prepararon su plantilla durante seis meses tras conocerse el sorteo de grupos en diciembre de 2025. Así, Colombia llega con una base consolidada y experiencia previa en el estadio de Miami, recordando la final de la Copa América 2024, donde cayó ante Argentina en tiempo extra por 1-0.

No obstante, el encuentro será un nuevo capítulo en la rivalidad de escuelas futbolísticas, protagonizado por los DT’s Roberto Martínez (Portugal) y Néstor Lorenzo (Colombia). Ambos técnicos construyeron procesos exitosos y mantienen una relación de respeto mutuo por los logros de sus rivales.

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“Creo que Portugal es un poco un equipo más parecido a nosotros en el sentido de que sale a ser protagonista, a tener posesión de balón. Es un equipo distinto a estos que hemos enfrentado”, consideró Lorenzo, tras afirmar que “será una prueba muy importante”.

Posibles formaciones

Colombia alinearía a Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

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Por su parte, Portugal presentaría a Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.