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El Gobierno de Guatemala y el Banco Mundial abren una nueva fase para modernizar la aviación civil

Se busca una recuperación del sector, ampliar la operación del sistema aeroportuario y reforzar la conectividad regional con apoyo técnico y financiero

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Grupo de personas con chalecos de seguridad naranjas y uno bicolor. Están sobre una superficie de cemento con edificios y vehículos al fondo
El Gobierno de Guatemala y el Banco Mundial abren una nueva fase para modernizar la aviación civil (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

Guatemala, el Banco Mundial y la DGAC abrieron una nueva fase de trabajo para modernizar la aviación civil del país, con una ruta de cooperación que busca consolidar la recuperación del sector, ampliar su capacidad operativa y reforzar su papel en la conectividad regional.

La visita oficial de una misión del organismo, encabezada por Marcela Silva, directora de Infraestructura para América Latina, incluyó un recorrido por la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Aeropuerto Internacional La Aurora.

El eje de la agenda fue revisar los avances de las operaciones en curso y la gestión de recursos para sostener la expansión futura del sistema aeroportuario nacional.

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Según la información oficial, el diálogo con el Gobierno de Guatemala se concentró en fortalecer la aviación civil y mejorar la experiencia de los usuarios. La revisión técnica también abarcó una donación destinada a formular la gestión de un préstamo que dará continuidad al proceso de recuperación del sector.

Ese préstamo en preparación apunta a respaldar una etapa posterior: no solo sostener lo ya recuperado, sino aumentar la capacidad del sistema. La meta planteada es que la aviación civil funcione como motor de conectividad, seguridad y desarrollo económico.

Grupo de doce personas en exteriores, la mayoría con chalecos de seguridad naranjas y amarillos, de pie sobre una superficie de cemento bajo un cielo nublado
El Gobierno de Guatemala y el Banco Mundial abren una nueva fase para modernizar la aviación civil (Ministerio de Comunicaciones de Guatemala)

La cooperación se centra en un préstamo para sostener la expansión del sector

Durante la reunión con los equipos técnicos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la misión examinó el avance de la ejecución de la donación que sirve de base para estructurar la gestión del financiamiento. Ese trabajo forma parte de un proceso progresivo de fortalecimiento institucional que, de acuerdo con el texto fuente, permitió estabilizar y modernizar la aviación civil en los últimos años.

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La delegación del organismo expresó su confianza en la DGAC como socia estratégica. También destacó la solidez técnica del proyecto y su potencial de impacto sobre la infraestructura aeroportuaria del país.

La noticia central es esa: Guatemala gestiona apoyo técnico y financiero para dar continuidad a la recuperación de la aviación civil y llevarla a una fase de expansión. El plan se apoya en la cooperación con el Banco Mundial y en el desarrollo de capacidades institucionales dentro de la autoridad aeronáutica.

Un grupo de diez personas, algunas con uniformes y otras con chalecos naranja o amarillo, de pie en una pista de asfalto junto a un camión de bomberos
Guatemala, el Banco Mundial y la DGAC abrieron una nueva fase de cooperación para modernizar la aviación civil del país. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

La Aurora fue evaluado en áreas operativas y de seguridad

Después de la reunión, la misión recorrió instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora vinculadas a las operaciones y a la seguridad operacional. La visita incluyó el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, la pista de aterrizaje, la planta de tratamiento y los sistemas de inspección de equipaje.

Esas áreas fueron presentadas como espacios esenciales para garantizar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones aéreas. También integran el conjunto de componentes que se prevé fortalecer con los recursos actualmente en gestión.

Con ese acompañamiento técnico y financiero, Guatemala avanza hacia una etapa orientada a consolidar lo recuperado y expandir la capacidad operativa de su aviación civil. El objetivo final es reforzar su función como punto estratégico de conectividad en la región.

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