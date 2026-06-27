Horas cruciales en el Gobierno: Milei llega de su viaje a España y definirá el futuro de Adorni como jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei junto a Manuel Adorni

Javier Milei regresa este sábado de España y se enfrentará al momento de mayor tensión en el Gobierno con Manuel Adorni, en medio de versiones de renuncias y posibles reemplazos para el jefe de Gabinete, que está cada vez más aislado.

El viernes, cuando el Presidente disertaba en Madrid, en Buenos Aires se aceleraron movimientos un tanto inesperados. El sector de Karina Milei y el de Santiago Caputo, después de mucho tiempo, parecieron trabajar en tándem por un mismo objetivo: definir la salida del ministro coordinador. La noticia empezó a trascender rápidamente en los celulares de los periodistas acreditados en Casa Rosada hasta llegar a los principales medios de comunicación. Incluso se desató una danza de nombres que todos admitían que esta vez era real.

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Por la noche las versiones se asentaron. Hubo reuniones en Balcarce 50 que parecían confirmar los rumores. Una de ellas fue la de Manuel Adorni con su equipo. ¿De despedida? Otra, más sugestiva, fue la de Karina Milei con Martín Menem y Diego Santilli. ¿El reemplazo?

El otro nombre que circuló por estas horas, aunque con menos fuerza, fue el del canciller, Pablo Quirno, quien tiene diálogo directo con el mandatario nacional.

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Sin embargo, por unanimidad, se decidió esperar a que Javier Milei llegara a la Argentina. A esta altura era el único que podía bajar el martillo para el otro lado y definir que el jefe de Gabinete siga en su cargo. Y su palabra, claro, vale. Hubo quienes deslizaron que no era acertado tomar una determinación de este calibre sin el Presidente. “Primó el sentido común”, sintetizó un funcionario que se fue tarde de la Casa Rosada.

En los últimos días, de a poco, la cúpula libertaria fue reorganizando la estrategia de comunicación y le fue quitando tareas al ministro coordinador, que también está siendo presionado por el Congreso, que busca su remoción a través de una moción de censura.

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En Madrid, el mandatario nacional insinuó por primera vez la posibilidad de echar al funcionario, cuando durante una entrevista aseguró que, si bien confía en su palabra, no dudaría de “eyectarlo de una patada“ si la Justicia lo declara culpable.

En este contexto, ya comenzó a circular la versión de que Adorni renunciará durante el fin de semana, una idea que en el entorno presidencial no niegan, pero aclaran que “todavía no está confirmada”.

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Adorni finalmente no brindará su informe de gestión

Quien aparece con más chances para reemplazarlo es el ministro del Interior, Diego Santilli, con buena relación con los gobernadores y con el Congreso, además de con el PRO, partido al que todavía pertenece.

Su ascenso, en este sentido, podría significar también la recomposición de las relaciones con uno de los principales aliados parlamentarios que tiene el oficialismo.

Además, “El Colo“ supo ganarse tanto la confianza de la secretaria general, Karina Milei, como del asesor presidencial, Santiago Caputo, por lo que convence a ambos sectores.

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“Estaríamos de acuerdo con que fuera él, pero también si es Pablo Quirno u Horacio Marín. Con los tres estaríamos giga on board y con los tres nos llevamos bárbaro”, explicaron en el campamento del consultor político.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el titular de la cartera del Interior ya recibió días atrás la propuesta de asumir como jefe de Gabinete, pero en ese momento le pidió al mandatario y a su hermana tiempo hasta el 2 de julio para responder.

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Santilli ya habría recibido una propuesta por parte de los hermanos Milei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

“Calculo que si Adorni se va finalmente en estos días, va a tener que responder antes de lo que estaba previsto”, señaló una persona al tanto de ese ofrecimiento.

Si esto ocurre, el Ministerio del Interior quedaría en manos de Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y uno de los encargados de las negociaciones parlamentarias.

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El dirigente generó una muy buena relación con Santilli durante este tiempo, trabajando a la par con él para conseguir los votos para las leyes que impulsaba la Casa Rosada.

Mientras “El Colo” conversaba con los gobernadores, Devitt trasladaba y cerraba los acuerdos con los diputados y senadores en el recinto.

Aunque todavía se estaba definiendo la nueva estructura que quedaría en la Jefatura de Gabinete, estaba prácticamente descartado que desapareciera el Ministerio del Interior y se transformara en una Secretaría, como ocurrió cuando nombraron a Guillermo Francos.

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Patricia Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli y Nacho Devitt

Por otra parte, quienes conversan a diario con Santilli aseguran que el funcionario, cuando se reunió con Karina Milei, “ya había aceptado” la propuesta de reemplazar eventualmente a Adorni.

El plazo hasta el 2 de julio que había puesto para pensarlo originalmente fue antes de que, de manera sorpresiva y por razones que no quedaron claras, Adorni cancelara el informe de gestión que iba a brindar esa misma fecha.

De hecho, el último respaldo explícito por parte de Milei se dio en aquella oportunidad, cuando reposteó el mensaje que el funcionario publicó en su cuenta de X, en el que aseguró que está “a disposición“ para presentarse en el Senado cumplir con ese protocolo, “como marca la Constitución Nacional”.

La aclaración surgió en medio de otro cruce con Patricia Bullrich, que previamente había dicho en público que ella “logró que se cancelara” esa presentación, insinuando que al Poder Ejecutivo no le convenía que ocurriera.

En el entorno del actual ministro coordinador sostienen que, en realidad, son los propios legisladores los que no lo quieren escuchar y no enviaron las preguntas correspondiente, por lo que fueron ellos los que suspendieron el encuentro.

Sin embargo, las declaraciones cruzadas trajeron más malestar con la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que es la representante del oficialismo más crítica de Adorni.

Por otro lado, Milei también le fue quitando tareas al funcionario para dárselas a otras personas, y nombró a Adrián Ravier como vocero y a Fabián Fernández como secretario de Prensa.

En la Casa Rosada hay una estrategia de mejorar la manera de comunicar las cosas, no solo sacando de escena al jefe de Gabinete, para que las denuncias en su contra no opaquen los logros de gestión, sino también cambiando la organización.

El presidente Javier Milei junto al vocero presidecial, Adrián Ravier

Es por eso que una de las órdenes que se dio, como trascendió esta semana, fue la de que todo tipo de comunicado pase primero por Ravier, para que haya más coordinación entre los Ministerios.

“Era un quilombo eso. Veremos si se puede acomodar. Más que nada porque, además, hay que retomar la iniciativa”, señaló a Infobae una de las personas detrás de este plan.

En este contexto, Milei pasará una semana en Buenos Aires, sin grandes actividades públicas confirmadas hasta el momento, y ya comienza a pensar en el viaje a los Estados Unidos.

El Presidente asistirá en Washington a los festejos por los 250 años de la independencia de ese país, por lo que podría encontrarse, o al menos cruzarse, con su par local, Donald Trump.

Si bien la agenda todavía no está definida, las autoridades nacionales no descartan reuniones con empresarios, aunque sí está cancelada su visita a la Fragata Libertad.

Milei volverá a viajar a los Estados Unidos (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

En el mismo momento en el que el mandatario esté en suelo norteamericano, el buque escuela, uno de los navíos más representativos de la Argentina, se encontrará amarrado en uno de sus puertos, participando también de un evento en honor al aniversario de la revolución estadounidense.

En un principio estaba la idea de que Milei se hiciera un espacio para trasladarse hasta Nueva York, donde se realizará el “Sail 250”, y abordar la fragata, pero finalmente se canceló.

Antes de todo eso, el 30 de junio, el líder libertario viajará a Asunción, en Paraguay, para ser parte de la Cumbre de Presidentes del Mercosur.

Se trata de un evento especial, ya que se da luego de que se firmara el acuerdo comercial entre este bloque regional y la Unión Europea, y en un momento en el que se está discutiendo sobre su implementación.