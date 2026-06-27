¿Cuándo comenzó a influir la canícula 2026 y qué efectos reportaron autoridades en en El Salvador?

La canícula 2026 comenzó a influir en El Salvador desde el 23 de junio con una disminución temporal de las lluvias. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio de Medio Ambiente (Marn) de El Salvador informó en su último boletín que la canícula 2026 ya comenzó a influir en las condiciones del tiempo en el país, con una disminución temporal de las lluvias desde el pasado 23 de junio. Según autoridades, esta etapa se caracteriza por una reducción de las precipitaciones en pleno periodo lluvioso, un fenómeno que impacta tanto al ambiente como a las actividades productivas.

La entidad detalló que en diversos puntos del territorio ya se acumulan entre 3 y 4 días sin lluvias, de acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas. Durante el intervalo del 23 al 26 de junio, 70 estaciones reportaron dos días consecutivos sin precipitaciones, mientras que en 24 estaciones la ausencia de lluvias se extendió a tres días y en 26 estaciones a cuatro días. Solo ocho reportaron un único día sin lluvias en ese periodo.

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Las autoridades ambientales prevén que la disminución de las lluvias continuará durante los próximos días y que un número mayor de estaciones podría registrar más jornadas sin precipitaciones. El Ministerio anticipa que algunas estaciones podrían entrar en condición de sequía débil, mientras que la zona oriental del país se perfila como la más afectada por la reducción de las lluvias. Además, se espera un incremento ligero de las temperaturas, lo que generará un ambiente muy cálido en el territorio nacional.

El boletín oficial explicó que la canícula ocurre en pleno período lluvioso y reduce las precipitaciones con impacto en el ambiente y las actividades productivas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El boletín atribuye estas condiciones principalmente a la presencia de El Niño–Oscilación del Sur (ENOS), un evento climático que provoca variaciones en los patrones de lluvia y temperatura. Asimismo, resalta la influencia de vientos del Este acelerados, los cuales transportan aire cálido y seco. Ambos factores están modificando el comportamiento habitual de la temporada lluviosa en El Salvador.

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De acuerdo con el informe, la probabilidad de que se presente una ola de calor se mantiene muy baja en el corto plazo. Sin embargo, el Ministerio recomienda a la población adoptar medidas preventivas ante el aumento de temperaturas y la reducción de lluvias.

Recomendaciones del MARN

Entre las recomendaciones destacan consumir suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol, así como realizar un uso responsable del agua en hogares y comunidades. Autoridades también aconseja monitorear la salud de personas vulnerables, como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas, además de evaluar la disponibilidad de riego y programar las siembras agrícolas conforme a la asesoría técnica local.

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Las autoridades recomendaron hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas ante la canícula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Marn continuará informando a la ciudadanía sobre la evolución de la canícula y la influencia de estos factores climáticos a través de sus canales oficiales. El organismo insiste en la importancia de que la población permanezca atenta a los avisos y recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la disminución de lluvias y las temperaturas elevadas.

De igual manera, la institución destaca que estos fenómenos requieren de la colaboración de toda la población para mitigar sus impactos y proteger los recursos hídricos y la salud pública. El seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones oficiales resultan esenciales para enfrentar la temporada de la canícula en el país.

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