El Salvador

¿Cuándo comenzó a influir la canícula 2026 y qué efectos reportaron autoridades en en El Salvador?

El Ministerio de Medio Ambiente advierte que el periodo seco comenzó. Además se anticipan temperaturas en ascenso y una reducción importante en las precipitaciones habituales

Guardar
Google icon
La canícula 2026 comenzó a influir en El Salvador desde el 23 de junio con una disminución temporal de las lluvias. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La canícula 2026 comenzó a influir en El Salvador desde el 23 de junio con una disminución temporal de las lluvias. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio de Medio Ambiente (Marn) de El Salvador informó en su último boletín que la canícula 2026 ya comenzó a influir en las condiciones del tiempo en el país, con una disminución temporal de las lluvias desde el pasado 23 de junio. Según autoridades, esta etapa se caracteriza por una reducción de las precipitaciones en pleno periodo lluvioso, un fenómeno que impacta tanto al ambiente como a las actividades productivas.

La entidad detalló que en diversos puntos del territorio ya se acumulan entre 3 y 4 días sin lluvias, de acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas. Durante el intervalo del 23 al 26 de junio, 70 estaciones reportaron dos días consecutivos sin precipitaciones, mientras que en 24 estaciones la ausencia de lluvias se extendió a tres días y en 26 estaciones a cuatro días. Solo ocho reportaron un único día sin lluvias en ese periodo.

PUBLICIDAD

Las autoridades ambientales prevén que la disminución de las lluvias continuará durante los próximos días y que un número mayor de estaciones podría registrar más jornadas sin precipitaciones. El Ministerio anticipa que algunas estaciones podrían entrar en condición de sequía débil, mientras que la zona oriental del país se perfila como la más afectada por la reducción de las lluvias. Además, se espera un incremento ligero de las temperaturas, lo que generará un ambiente muy cálido en el territorio nacional.

El boletín oficial explicó que la canícula ocurre en pleno período lluvioso y reduce las precipitaciones con impacto en el ambiente y las actividades productivas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El boletín oficial explicó que la canícula ocurre en pleno período lluvioso y reduce las precipitaciones con impacto en el ambiente y las actividades productivas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El boletín atribuye estas condiciones principalmente a la presencia de El Niño–Oscilación del Sur (ENOS), un evento climático que provoca variaciones en los patrones de lluvia y temperatura. Asimismo, resalta la influencia de vientos del Este acelerados, los cuales transportan aire cálido y seco. Ambos factores están modificando el comportamiento habitual de la temporada lluviosa en El Salvador.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el informe, la probabilidad de que se presente una ola de calor se mantiene muy baja en el corto plazo. Sin embargo, el Ministerio recomienda a la población adoptar medidas preventivas ante el aumento de temperaturas y la reducción de lluvias.

Recomendaciones del MARN

Entre las recomendaciones destacan consumir suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol, así como realizar un uso responsable del agua en hogares y comunidades. Autoridades también aconseja monitorear la salud de personas vulnerables, como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas, además de evaluar la disponibilidad de riego y programar las siembras agrícolas conforme a la asesoría técnica local.

Silueta de una mujer bebiendo agua de una botella de plástico. El sol brilla en el cielo azul. Gotas de agua caen. Una barandilla oscura en primer plano.
Las autoridades recomendaron hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y cuidar a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas ante la canícula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Marn continuará informando a la ciudadanía sobre la evolución de la canícula y la influencia de estos factores climáticos a través de sus canales oficiales. El organismo insiste en la importancia de que la población permanezca atenta a los avisos y recomendaciones para reducir los riesgos asociados a la disminución de lluvias y las temperaturas elevadas.

De igual manera, la institución destaca que estos fenómenos requieren de la colaboración de toda la población para mitigar sus impactos y proteger los recursos hídricos y la salud pública. El seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones oficiales resultan esenciales para enfrentar la temporada de la canícula en el país.

Temas Relacionados

SequíaOla de calorEl NiñoEl SalvadorCanícula 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemaltecos aceptaron su extradición a Estados Unidos por diversos delitos

El traslado voluntario fue avalado en dos expedientes separados, uno por abusos contra una niña en California y otro por una presunta red de cocaína

Guatemaltecos aceptaron su extradición a Estados Unidos por diversos delitos

Panamá: El presidente José Raúl Mulino entrega 338 viviendas y 180 títulos en Chiriquí

La jornada oficial se realizó en el Museo del Ferrocarril Bugabeño, en La Concepción, con la presencia de la primera dama Maricel Cohen y del ministro Jaime Jované, según reportaron medios nacionales

Panamá: El presidente José Raúl Mulino entrega 338 viviendas y 180 títulos en Chiriquí

Patria potestad de las hijas de la nicaragüense Junieysis Merlo pasa a su abuela materna tras femicidio en Costa Rica

El Patronato Nacional de la Infancia coordina la reunificación familiar de las menores, quienes ahora permanecen bajo el cuidado de su abuela y familiares cercanos

Patria potestad de las hijas de la nicaragüense Junieysis Merlo pasa a su abuela materna tras femicidio en Costa Rica

Hondureña enfrenta posible cadena perpetua en Texas por atropellar mortalmente a su pareja

Una hondureña de 41 años enfrenta cargos por homicidio y omisión de auxilio en Texas, luego de ser acusada de atropellar a su pareja durante una discusión ocurrida en Houston.

Hondureña enfrenta posible cadena perpetua en Texas por atropellar mortalmente a su pareja

El Salvador: Fuertes vientos derriban valla publicitaria y lesionan a conductor

El temporal con ráfagas de viento dejó calles anegadas, desvíos y congestión vial en varios puntos de la capital salvadoreña, con despliegue de equipos de emergencia para remover estructuras y escombros

El Salvador: Fuertes vientos derriban valla publicitaria y lesionan a conductor

TECNO

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

Qué canciones tienen Las guerreras K-pop, cómo se llaman y más consultas en Google

Por qué no funciona Pirlo TV y qué opciones seguras existen para ver partidos del Mundial 2026

¿La inteligencia artificial puede deducir la personalidad de los usuarios a partir de sus conversaciones? Qué dice un reciente estudio

ENTRETENIMIENTO

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

MUNDO

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk