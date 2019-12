En estas movidas cruzadas, varios intendentes del peronismo bonaerense mantienen puentes tendidos con Alberto Fernández. Es un canal que nadie con sentido común descuidaría, aunque nada se repite como en la anterior etapa del kirchnerismo. El sistema “radial” de relaciones de poder –es decir, no necesariamente orgánico- debe adaptarse a otra realidad. Kicillof cultiva naturalmente su relación con el Presidente, pero su referente es CFK. Ese es un dato sensible para los jefes locales: la gobernación tiene así un sustento del que carecía en otras épocas, no se la podría pasar por alto sin costos. También lo anotaría la vice, Verónica Magario, de buen vínculo con varios gobernadores.