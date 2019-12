Más allá del uso o no que le dará la nueva administración a las pistolas no letales, lo cierto es que en abril de este año la gestión de Bullrich había licitado la compra de “100 dispositivos eléctricos de incapacitación temporaria” destinada al uso policial por USD 123.000. Esas armas Taser de la empresa Axon ENT INC se compraron a razón de unos USD 862 cada una y el resto del costo es porque venían con 660 cartuchos de prueba y otros 1.000 cartuchos operativos. Hubo dos empresas más que fueron rechazadas a la hora de al licitación por haber presentado precios más altos y finalmente se contrató a la empresa Axon ENT INC. Pero hay un detalle: las armas aun no llegaron a la Argentina y todavía no se sabe cuando arribarán.