El viernes, su equipo de prensa utilizó la página oficial del Senado para informar que el pasaje a Cuba no lo pagará el Congreso sino ella en forma personal, como en los viajes anteriores que realizó durante todo el año. No se mencionó, en cambio, los viáticos de sus custodios que viajaron también a El Calafate (algunos el día anterior y otros junto a ella) para acompañarla en sus desplazamientos en Santa Cruz, tal como ocurre con todo vicepresidente, presidente e incluso con ex presidentes de la Nación. A Cuba la acompañará un oficial de la División Custodia.