Eso sí, ya no entran por Balcarce 50, sino por 24, un ingreso que la administración anterior había dejado en forma exclusiva para los empleados, que debían poner su huella. Desde el mismo 10 de diciembre hay una mesita que facilita el ingreso manual de los visitantes y de los nuevos funcionarios, que obviamente no tienen huella y así seguirán hasta que no sean nombrados (lo que no se sabe cuándo será, porque no fue publicada la nómina de ningún ministerio todavía).