Mientras avanza la Emergencia, las reuniones con los gobernadores en el Ministerio del Interior continúan. Son muchos los que todavía no pasaron por el distinguido Salón de los Escudos, quizá la sala de reuniones más política de la Casa Rosada. Algunos todavía parecen remisos. Todavía no se lo vio a Omar Perotti, de Santa Fe; a Sergio Uñac, de San Juan, ni a Gustavo Bordet, de Entre Ríos. En rigor, tampoco a Schiaretti. Habrá que ver cómo se maneja el joven ministro con esos viejos lobos del mar peronista que tuvieron buen vínculo con el gobierno anterior y hoy no tienen ganas de que les pasen ninguna factura.