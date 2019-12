Cuando,al caer la tarde, se habían terminado los incidentes, el histórico dirigente sindical había asegurado que no saldría del gremio . “Yo no voy a salir. Que salgan los que vinieron a usurparlo. Que venga la fiscal y saque a todos los que están acá”, pidió. Nervioso y aceptando que tenía miedo por su seguridad personal, afirmó: “¿Qué hombre no tiene miedo en la vida? Pero yo de acá no salgo. No soy valiente. Pero ante la injusticia lo que quiero es justicia”.