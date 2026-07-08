Política

El rabino Fishel Szlajen publicó “Cuidar sin Matar”, una respuesta bioética e institucional al debate sobre la eutanasia

El nuevo libro del bioeticista argentino propone criterios para legisladores, médicos, jueces y funcionarios ante uno de los dilemas más graves del final de vida: aliviar el sufrimiento sin convertir la muerte provocada en prestación sanitaria

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Rab. Dr. Fishel Szlajen
Rab. Dr. Fishel Szlajen

El rabino y doctor en filosofía-ética Fishel Szlajen publicó Cuidar sin Matar: fundamentos bioéticos, jurídicos e institucionales, una obra breve y de alta densidad argumental, concebida como herramienta de consulta ante uno de los debates más sensibles de la bioética contemporánea: cómo responder al sufrimiento extremo sin caer ni en la obstinación terapéutica ni en la legalización de la muerte provocada como respuesta sanitaria. Su valor reside en la especificidad y concentración de criterios bioéticos, jurídicos e institucionales para orientar decisiones públicas ante el final de vida.

El libro aborda la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, la muerte digna, la adistanasia u ortotanasia, la adecuación del esfuerzo terapéutico y los cuidados paliativos integrales desde una perspectiva bioética, jurídica e institucional. Su aporte central consiste en ordenar un debate dominado por la conmoción emocional, la simplificación ideológica y la presión legislativa de casos extremos.

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La tesis de Szlajen es precisa: la respuesta civilizatoria ante el sufrimiento no debe ser eliminar al sufriente, sino garantizar cuidado, alivio, compañía, proporcionalidad terapéutica y protección efectiva de la dignidad humana. Desde esa premisa, el autor distingue entre permitir morir cuando la medicina sólo prolonga artificialmente un proceso irreversible, agónico y tortuoso, y provocar o facilitar deliberadamente la muerte de quien debe ser cuidado.

Cuidar sin matar
Cuidar sin matar

La obra resulta especialmente relevante para legisladores, médicos, jueces, comités hospitalarios, universidades e instituciones sanitarias. No se trata de una exposición moral abstracta, sino de un trabajo orientado a ofrecer criterios para decidir en situaciones de alta complejidad clínica, jurídica y moral.

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Szlajen advierte que el debate sobre la eutanasia no puede reducirse a la demanda individual de autonomía ni a la conmoción de casos límite. Autorizar al sistema sanitario para causar o facilitar la muerte implica una decisión institucional de máxima gravedad, porque afecta el sentido de la medicina, la confianza médico-paciente, el deber estatal de proteger la vida vulnerable y la frontera jurídica entre cuidar, permitir morir y matar.

En ese marco, Cuidar sin Matar propone recuperar una distinción decisiva: rechazar la eutanasia no equivale a promover la obstinación terapéutica. Del mismo modo, reconocer el derecho del paciente a rechazar tratamientos fútiles, extraordinarios o desproporcionados no implica reconocer un derecho a exigir que un tercero, y menos aún que el sistema sanitario, cause o facilite su muerte.

El libro se inscribe en una trayectoria singular dentro de la bioética argentina y regional, la de un autor que combina investigación académica, producción doctrinaria, participación institucional e incidencia normativa.

Fishel Szlajen es rabino, doctor en filosofía-ética, máster en filosofía judía y posdoctorado en bioética. Es miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano y de la Comisión Nacional de Bioética del Ministerio de Salud de la Nación, profesor e investigador en bioética y ética en políticas públicas, y autor de más de 400 publicaciones. Su tratado en dos volúmenes Suicidio y Eutanasia en la Filosofía Occidental y en lo Normativo y Filosófico Judío fue distinguido en 2021 e incorporado para consulta en la biblioteca de la Corte IDH. Esa trayectoria, reconocida nacional e internacionalmente con diversos premios y condecoraciones, hace de Cuidar sin Matar una obra de consulta especialmente relevante para el debate legislativo, judicial, sanitario y académico sobre el final de vida, en un contexto donde la discusión sobre la eutanasia suele presentarse como una falsa alternativa entre abandonar al paciente o provocarle la muerte.

Frente a esa disyuntiva, Szlajen propone otro camino: cuidar sin ensañarse, aliviar sin matar y permitir morir sin abandonar. La cuestión decisiva, sostiene el libro, no es qué muerte puede autorizar el Estado, sino qué cuidado está obligado a garantizar.

Más que una obra sobre eutanasia, Cuidar sin Matar es un libro sobre bioética pública. Un texto para leer antes de legislar, juzgar, protocolizar y decidir si, frente al sufrimiento humano, la sociedad elegirá garantizar el cuidado hasta el final o convertir la muerte en respuesta institucional.

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