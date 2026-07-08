Panamá

Los combustibles volverán a bajar en Panamá, aunque el petróleo enfrenta nuevas presiones

Las reducciones entrarán en vigor este viernes y reflejan el comportamiento internacional de las últimas dos semanas, previo al repunte de las tensiones en Medio Oriente.

Guardar
Google icon
El diésel bajo en azufre registrará la mayor reducción del período, con una disminución de $0.016 por litro, equivalente a cerca de $0.06 por galón. EFE/Carlos Lemos
El diésel bajo en azufre registrará la mayor reducción del período, con una disminución de $0.016 por litro, equivalente a cerca de $0.06 por galón. EFE/Carlos Lemos

Los conductores panameños recibirán un nuevo alivio en el precio de los combustibles. A partir de las 6:00 a.m. del viernes 10 de julio y hasta las 5:59 a.m. del 24 de julio, entrarán en vigor nuevos precios máximos de venta con reducciones en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre, informó la Secretaría Nacional de Energía.

Se trata de la tercera disminución consecutiva en los precios de los combustibles en Panamá, resultado de la caída registrada en las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados durante las últimas semanas, luego de que disminuyera la tensión en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo provisional de cese de hostilidades alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

PUBLICIDAD

En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de $1.173 por litro, equivalente a $4.44 por galón, tras una reducción de $0.005 por litro, es decir, cerca de $0.02 por galón.

La gasolina de 91 octanos pasará a costar $1.107 por litro, equivalente a $4.19 por galón, luego de disminuir $0.003 por litro, alrededor de $0.01 por galón.

Primer plano de una mano sosteniendo una boquilla de gasolina roja y negra insertada en la boca del tanque de combustible de un automóvil blanco.
Los nuevos precios máximos de los combustibles estarán vigentes en Panamá desde las 6:00 a.m. del 10 de julio hasta las 5:59 a.m. del 24 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el diésel bajo en azufre registrará la mayor rebaja del período. Su precio máximo será de $1.088 por litro, equivalente a $4.12 por galón, tras una reducción de $0.016 por litro, aproximadamente $0.06 por galón.

PUBLICIDAD

La Secretaría Nacional de Energía explicó que el ajuste responde al comportamiento de los precios internacionales de referencia, los cuales registraron nuevas disminuciones durante el período de evaluación comprendido entre el 24 de junio y el 7 de julio.

Los indicadores oficiales muestran que el diésel fue el combustible que experimentó la mayor caída internacional, con una variación de 1.60%, seguido por la gasolina de 95 octanos (0.64%) y la gasolina de 91 (0.15%).

En Panamá, los precios de los combustibles se revisan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma como referencia las cotizaciones internacionales de los productos refinados, los costos de importación, transporte, almacenamiento y distribución. Por ello, las variaciones internacionales suelen reflejarse en el mercado local con un desfase cercano a dos semanas.

La Secretaría Nacional de Energía ajusta los precios cada 14 días con base en el comportamiento de los mercados internacionales de los combustibles.(Venezuela). EFE/Henry Chirinos
La Secretaría Nacional de Energía ajusta los precios cada 14 días con base en el comportamiento de los mercados internacionales de los combustibles.(Venezuela). EFE/Henry Chirinos

Sin embargo, este escenario favorable podría cambiar en la próxima actualización.

El mismo día en que Panamá anunció las nuevas rebajas, Estados Unidos dio por terminado el acuerdo provisional de tregua con Irán y reanudó las acciones militares, un hecho que volvió a incrementar la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo.

Los mercados energéticos reaccionan con especial sensibilidad a cualquier tensión en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores petroleros más importantes del planeta.

Por esa vía marítima transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier amenaza a la navegación suele traducirse en aumentos de los precios internacionales del crudo.

La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene la atención de los mercados petroleros, debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio mundial de crudo. REUTERS/Stringer/Archivo
La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene la atención de los mercados petroleros, debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio mundial de crudo. REUTERS/Stringer/Archivo

Aunque la reciente caída de los combustibles refleja un mercado que aún incorporaba el efecto de la tregua temporal y la reducción del riesgo geopolítico, el nuevo escenario podría impulsar nuevamente las cotizaciones internacionales durante los próximos días.

De mantenerse esa tendencia, el impacto comenzaría a reflejarse en la próxima revisión quincenal de precios en Panamá, prevista para finales de julio, debido al mecanismo utilizado por la Secretaría Nacional de Energía para calcular los precios máximos de venta al consumidor.

Por ahora, los consumidores podrán beneficiarse de una nueva reducción en las estaciones de servicio, especialmente quienes utilizan diésel, combustible que registró el mayor ajuste de este período. No obstante, la evolución del conflicto en Medio Oriente volverá a ser un factor determinante para definir si la racha de tres rebajas consecutivas llega a su fin o si los precios retoman la senda alcista en las próximas semanas.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeGasolinaEstrecho de OrmuzEstados UnidosIránSecretaría Nacional de EnergíaDiésel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

El acuerdo con Seccatid hará que la aplicación destaque recursos verificados cuando se tecleen frases de búsqueda vinculadas con consumo de sustancias, y habilite el acceso a la línea 1538, gratuita y disponible 24 horas

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la variación acumulada entre enero y junio fue de 0.08%, mientras el Banco Central de Costa Rica prevé un retorno a tasas positivas en el segundo semestre

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos en el año anterior, según datos compartidos por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa)

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el auge de proyectos residenciales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y altos, mientras que las edificaciones no residenciales y las viviendas de interés social mostraron retrocesos

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

La regulación exige mayores niveles de capital y controles de liquidez para reducir el riesgo de crisis financieras y reforzar la confianza en el sistema.

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

TECNO

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

ENTRETENIMIENTO

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

“No me importa fracasar”, la filosofía con la que Flea volvió a la trompeta a los 63 años

MUNDO

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz

Tensión en Medio Oriente: el petróleo subió más de 5% tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán