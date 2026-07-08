Los combustibles volverán a bajar en Panamá, aunque el petróleo enfrenta nuevas presiones

El diésel bajo en azufre registrará la mayor reducción del período, con una disminución de $0.016 por litro, equivalente a cerca de $0.06 por galón. EFE/Carlos Lemos

Los conductores panameños recibirán un nuevo alivio en el precio de los combustibles. A partir de las 6:00 a.m. del viernes 10 de julio y hasta las 5:59 a.m. del 24 de julio, entrarán en vigor nuevos precios máximos de venta con reducciones en las gasolinas de 95 y 91 octanos, así como en el diésel bajo en azufre, informó la Secretaría Nacional de Energía.

Se trata de la tercera disminución consecutiva en los precios de los combustibles en Panamá, resultado de la caída registrada en las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados durante las últimas semanas, luego de que disminuyera la tensión en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo provisional de cese de hostilidades alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

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En Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de $1.173 por litro, equivalente a $4.44 por galón, tras una reducción de $0.005 por litro, es decir, cerca de $0.02 por galón.

La gasolina de 91 octanos pasará a costar $1.107 por litro, equivalente a $4.19 por galón, luego de disminuir $0.003 por litro, alrededor de $0.01 por galón.

Los nuevos precios máximos de los combustibles estarán vigentes en Panamá desde las 6:00 a.m. del 10 de julio hasta las 5:59 a.m. del 24 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el diésel bajo en azufre registrará la mayor rebaja del período. Su precio máximo será de $1.088 por litro, equivalente a $4.12 por galón, tras una reducción de $0.016 por litro, aproximadamente $0.06 por galón.

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La Secretaría Nacional de Energía explicó que el ajuste responde al comportamiento de los precios internacionales de referencia, los cuales registraron nuevas disminuciones durante el período de evaluación comprendido entre el 24 de junio y el 7 de julio.

Los indicadores oficiales muestran que el diésel fue el combustible que experimentó la mayor caída internacional, con una variación de 1.60%, seguido por la gasolina de 95 octanos (0.64%) y la gasolina de 91 (0.15%).

En Panamá, los precios de los combustibles se revisan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que toma como referencia las cotizaciones internacionales de los productos refinados, los costos de importación, transporte, almacenamiento y distribución. Por ello, las variaciones internacionales suelen reflejarse en el mercado local con un desfase cercano a dos semanas.

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La Secretaría Nacional de Energía ajusta los precios cada 14 días con base en el comportamiento de los mercados internacionales de los combustibles.(Venezuela). EFE/Henry Chirinos

Sin embargo, este escenario favorable podría cambiar en la próxima actualización.

El mismo día en que Panamá anunció las nuevas rebajas, Estados Unidos dio por terminado el acuerdo provisional de tregua con Irán y reanudó las acciones militares, un hecho que volvió a incrementar la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo.

Los mercados energéticos reaccionan con especial sensibilidad a cualquier tensión en el estrecho de Ormuz, considerado uno de los corredores petroleros más importantes del planeta.

Por esa vía marítima transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier amenaza a la navegación suele traducirse en aumentos de los precios internacionales del crudo.

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La nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene la atención de los mercados petroleros, debido a la importancia estratégica del estrecho de Ormuz para el comercio mundial de crudo. REUTERS/Stringer/Archivo

Aunque la reciente caída de los combustibles refleja un mercado que aún incorporaba el efecto de la tregua temporal y la reducción del riesgo geopolítico, el nuevo escenario podría impulsar nuevamente las cotizaciones internacionales durante los próximos días.

De mantenerse esa tendencia, el impacto comenzaría a reflejarse en la próxima revisión quincenal de precios en Panamá, prevista para finales de julio, debido al mecanismo utilizado por la Secretaría Nacional de Energía para calcular los precios máximos de venta al consumidor.

Por ahora, los consumidores podrán beneficiarse de una nueva reducción en las estaciones de servicio, especialmente quienes utilizan diésel, combustible que registró el mayor ajuste de este período. No obstante, la evolución del conflicto en Medio Oriente volverá a ser un factor determinante para definir si la racha de tres rebajas consecutivas llega a su fin o si los precios retoman la senda alcista en las próximas semanas.

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