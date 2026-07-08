El gobierno de Axel Kicillof acordó con los gremios docentes un aumento salarial del 7%

Luego de una tensa negociación, los gremios aceptaron un aumento salarial del 7%

Tras semanas de tensión paritaria, con un paro provincial de por medio y una oferta rechazada de plano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró este miércoles un nuevo acuerdo salarial con los gremios docentes y el personal de la Ley 10430: un aumento del 7% escalonado, con un 5% a aplicarse en julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los haberes de junio.

La firma se produjo con el respaldo de la mayoría de las asociaciones sindicales convocadas a la mesa de negociación y pone fin, al menos por ahora, al conflicto que tensó la relación entre el Ejecutivo bonaerense y los trabajadores estatales durante las últimas semanas.

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El acuerdo llega después de que la negociación tocara un piso el 3 de julio, cuando el gobierno ofreció un incremento del 2,5% y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente —SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y UDA— lo rechazaron sin siquiera someterlo a consulta de las bases. Aquella reunión virtual, convocada de manera extraordinaria, no arrojó ningún acuerdo y quedó en cuarto intermedio sin fecha de reanudación confirmada. La distancia entre lo que el Estado provincial estaba dispuesto a ofrecer y lo que los sindicatos consideraban aceptable era, en ese momento, considerable.

El cierre de esta nueva paritaria no es un hecho aislado: se produce en un clima en el que los docentes bonaerenses habían realizado, días antes de aquella reunión fallida, el primer paro de alcance estrictamente provincial en seis años de gestión de Kicillof. La medida de fuerza, que los propios gremios estimaron con un 95% de acatamiento, marcó un punto de inflexión en la dinámica del conflicto y aceleró los tiempos de la negociación.

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El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, valoró el resultado alcanzado: “Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales. Valoramos el trabajo de las y los trabajadores de la Provincia, que son quienes garantizan la seguridad, la educación, la salud, y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee a las y los bonaerenses, por eso desde la gestión del gobernador Axel Kicillof hacemos un enorme esfuerzo en materia salarial mientras seguimos mejorando de forma constante las condiciones laborales del Estado provincial".

Kicillof junto a la titular de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inaugurando una escuela en Berazategui (Foto de archivo)

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, subrayó el alcance de lo acordado más allá de los números: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales. Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos. Ese es el camino que sostiene el Gobierno de la provincia de Buenos Aires: poner a las y los trabajadores en el centro de las políticas públicas."

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El rechazo a la oferta del 2,5% y el paro que aceleró la negociación

El 1 de julio, los gremios del Frente de Unidad Docente llevaron adelante una huelga en las escuelas públicas bonaerenses que, según sus propias estimaciones, alcanzó un 95% de acatamiento. Fue la primera medida de fuerza de alcance exclusivamente provincial desde que Kicillof asumió la gobernación. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, la describió como “contundente en toda la provincia” y señaló que la protesta respondía tanto a la falta de recomposición salarial como a la situación de violencia en las escuelas.

Hace una semana, los docentes realizaron un paro en toda la provincia de Buenos Aires (Imagen ilustrativa Infobae)

Olivera fue precisa respecto de la posición de los sindicatos frente al aumento: “Empatarle a la inflación es perder porque hemos tenido una inflación del 2,1%; pero el índice de alimentos fue del 2,5% y el de servicios del 2,6%”. La dirigente explicó que el objetivo de la FEB era obtener un incremento por encima del IPC, dado que la pérdida de poder adquisitivo afectaba de manera directa la economía de cada trabajador.

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Dos días después del paro, el Ejecutivo provincial convocó de urgencia a una reunión virtual en la que ofreció el 2,5% mencionado. Los gremios del Frente de Unidad Docente lo rechazaron sin consulta a las bases y la mesa quedó en suspenso. Desde el gobierno reconocieron las limitaciones del contexto: “No hay manera de hacer frente al costo de vida. A eso se suma el ahogamiento financiero a la provincia, que hace cada día más difícil dar una respuesta integral como estamos acostumbrados a dar. Pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para mejorar la negociación”, señalaron fuentes oficiales.

Qué incluye el acuerdo para el sector docente

Más allá del incremento salarial, el acuerdo para los trabajadores de la educación incorpora una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso hacia el personal docente. El texto busca fortalecer las herramientas de prevención y abordaje de estas situaciones, con especial atención a los casos graves o complejos, que a partir de ahora serán tratados en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad. El Estado provincial también reforzará las acciones que le corresponden en este marco.

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La problemática de la violencia escolar había sido uno de los ejes del conflicto previo. Olivera había advertido que en las dos semanas anteriores al paro se registraron entre seis y siete casos graves en distintos distritos, y que los docentes eran agredidos tanto por padres como por alumnos. “El docente no está cuidado para nada. Ningún trabajador es golpeado en su ámbito de trabajo”, señaló la dirigente de la FEB.

El acuerdo también contempla la creación de la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y piezas de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, junto con acuerdos de convivencia y corresponsabilidad entre la escuela y las familias.

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Detalles del acuerdo para el personal de la Ley 10430

Para los trabajadores comprendidos en la Ley 10430, el acuerdo va más allá del ajuste salarial. El texto contempla el pase a planta permanente del personal ingresado entre 2024 y 2025, una medida de estabilidad laboral que afecta a una franja de empleados estatales incorporados durante los últimos dos años.

A eso se suma la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos, con el objetivo de actualizar y transparentar los mecanismos de acceso a posiciones de conducción dentro del Estado provincial.

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El acuerdo prevé además la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa y otros temas pendientes de resolución en el ámbito de la negociación colectiva con este sector del empleo público bonaerense.