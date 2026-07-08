Accidente fatal en Mendoza: un hombre murió aplastado por la torre de un torno que le cayó encima

La víctima del taller de tornería en Mendoza fue trasladada al Hospital Central sin signos vitales y el médico de guardia certificó su fallecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operario falleció tras un accidente laboral en un taller de tornería y metalúrgica industrial ubicado en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza, luego de que la torre de un torno vertical se desplomara sobre él mientras realizaba tareas en el establecimiento. La víctima, un hombre mayor de edad cuya identidad aún no fue establecida, ingresó sin signos vitales al Hospital Central, donde el médico de guardia certificó su deceso.

El hecho se registró cerca de las 13 del martes en el local de la calle San Francisco del Monte al 42, en la intersección con Primitivo de la Reta, según consignó la Comisaría 45°.

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De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el operario y sus compañeros realizaban tareas de movimiento de insumos cuando, por causas que aún se investigan, la estructura del torno vertical cedió y aplastó al trabajador.

Tras el impacto, los propios compañeros de la víctima avisaron al número de emergencias 911. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar, asistió al hombre y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Central. Pese a la rapidez del operativo, el trabajador llegó al nosocomio sin signos vitales.

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El médico de guardia constató el fallecimiento y determinó como causa de muerte un aplastamiento torácico. La identidad de la víctima quedó pendiente de establecimiento, mientras las autoridades iniciaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias exactas del colapso de la maquinaria.

Un hombre murió aplastado mientras podaba un árbol en Castelli

Jairo Damián Anderson, de 41 años y residente en Dolores, murió en Castelli durante un accidente laboral mientras podaba árboles en un establecimiento rural (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajador de 41 años falleció este lunes en la zona rural de Castelli, partido de la provincia de Buenos Aires, tras un accidente fatal ocurrido durante tareas de poda en el establecimiento rural Santa Isabel, ubicado en el Callejón de Barreto, en el Cuartel VII del partido bonaerense.

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La víctima fue identificada como Jairo Damián Anderson, oriundo y residente en Dolores. El hombre se encontraba con maquinaria en la poda de árboles cuando, por causas que aún no pudieron establecerse con certeza, uno de los árboles cayó sobre su cuerpo. El golpe le generó heridas de consideración en el abdomen y las piernas, de acuerdo con la información difundida por medios locales de la zona.

Ante el llamado de emergencia, personal de Bomberos y una ambulancia se trasladaron hasta el predio rural. Anderson fue derivado de urgencia al Hospital Municipal de Castelli, donde el equipo médico de guardia aplicó de inmediato maniobras de reanimación para intentar estabilizarlo. Los esfuerzos del personal sanitario no lograron revertir el cuadro, y el trabajador murió pocos minutos después de su llegada al establecimiento hospitalario.

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El caso quedó bajo la órbita de la Ayudantía Fiscal de Castelli, que abrió actuaciones judiciales con la carátula de averiguación de causales de muerte. En el marco de la investigación, la fiscalía dispuso la realización de una autopsia con el fin de determinar con exactitud las circunstancias que rodearon el deceso. Las diligencias apuntarán a reconstruir el modo en que se desencadenó el accidente que le costó la vida al trabajador rural.

Según informó Canal 4 de Castelli, los restos de Anderson fueron velados este martes por la tarde en la sala A del salón de servicios fúnebres de Cuecca. El hombre contaba con 41 años al momento de su muerte y residía en Dolores, localidad ubicada a escasos kilómetros del lugar donde se produjo el trágico accidente que segó su vida mientras cumplía con su jornada laboral.

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