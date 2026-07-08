El Salvador

Gobierno en El Salvador busca extender la vigencia de las placas 2011 hasta agosto de 2027

La propuesta, que busca modificar temporalmente la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, ya se encuentra en manos de la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para su respectivo debate

Guardar
Google icon
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó el ingreso de una iniciativa presidencial que busca prorrogar la validez de estas matrículas hasta el 31 de agosto de 2027 (Cortesía: Asamblea Legislativa).
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó el ingreso de una iniciativa presidencial que busca prorrogar la validez de estas matrículas hasta el 31 de agosto de 2027 (Cortesía: Asamblea Legislativa).

El debate sobre la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011 en El Salvador ha sumado un nuevo e importante capítulo. Aunque la normativa actual establece como fecha límite de circulación el próximo 31 de agosto de 2026, el Órgano Ejecutivo ya ha puesto en marcha una iniciativa legal para otorgar un año más de validez a estas estructuras.

Esto busca evitar que los conductores deban realizar un cambio de matrículas inmediato.

Ernesto Castro, notificó el ingreso oficial de la propuesta enviada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

La iniciativa solicita modificar de manera transitoria la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos con el propósito de prorrogar la validez de las placas 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

PUBLICIDAD

Durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 117, se da lectura a una iniciativa del Presidente de la República para prorrogar hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas de vehículos con formato del año 2011.

La relevancia de esta discusión radica directamente en la magnitud del parque vehicular salvadoreño. Citando las métricas más recientes provistas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles en circulación dentro del territorio nacional ya asciende a las 2,108,298 unidades.

Cualquier directriz técnica que dictamine la sustitución masiva del metal afectaría la planificación financiera de miles de familias y transportistas.

Por consiguiente, la propuesta gubernamental fue redirigida de inmediato a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para su respectivo análisis técnico. Se prevé que el debate formal en el seno de la comisión se desarrolle durante las próximas jornadas legislativas, aunque la junta directiva no precisó una fecha exacta para el dictamen final.

PUBLICIDAD

El acelerado crecimiento del parque vehicular salvadoreño, que ya supera los 2.1 millones de unidades, es clave en la decisión de aplazar la sustitución de placas (Cortesía: Observatorio vial).
El acelerado crecimiento del parque vehicular salvadoreño, que ya supera los 2.1 millones de unidades, es clave en la decisión de aplazar la sustitución de placas (Cortesía: Observatorio vial).

El historial de prórrogas que ha mantenido vigentes las placas de 2011

De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos (normativa que rige las directrices de tránsito desde el año 1993), el periodo de vida útil y validez regular de las placas en El Salvador es de cinco años. Tomando en cuenta este marco legal, el lote vehicular emitido en 2011 debió ser reemplazado obligatoriamente por los usuarios en 2017.

A pesar de la ley, las coyunturas económicas y sociales empujaron a la Asamblea Legislativa a emitir sucesivos decretos de excepción para congelar la renovación:

  • Decreto N.° 630 (2017): Otorgó la primera extensión, postergando la vigencia general del formato hasta el 31 de diciembre de 2021.
  • Decreto N.° 622 (2022): Aplazó el vencimiento hasta el 30 de abril de 2024, una estrategia adoptada para amortiguar las presiones financieras de la inflación global postpandemia.
  • Decreto N.° 1001 (2024): Concedió un respiro adicional extendiendo el beneficio hasta el 31 de agosto de 2025.
  • Disposición transitoria vigente: Ratificada bajo el Dictamen Favorable N.° 23, extendió los efectos legales del documento de identidad vehicular hasta el 31 de agosto de 2026.
Mano enguantada sostiene una placa vehicular de El Salvador con letras negras y fecha 2011, sobre un edificio gubernamental gris con banderas nacionales de El Salvador.
Una mano con guante sostiene una placa vehicular de El Salvador de 2011 frente al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con banderas nacionales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad de estas prórrogas persigue un doble propósito institucional. Desde la perspectiva ciudadana, el decreto actúa como un escudo económico que exime a los propietarios de asumir las tasas correspondientes a la sustitución física de las placas en las ventanillas de los Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN).

Por otra parte, desde el punto de vista del Estado, la prórroga otorga un margen de tiempo sustancial para que las oficinas del MOPT y el Viceministerio de Transporte (VMT) puedan planificar y estructurar una transición de matrículas ordenada y paulatina, impidiendo el colapso operativo y la saturación en los sistemas de trámites públicos.

De recibir el respaldo de los diputados en la comisión y el pleno, las placas 2011 mantendrán su total respaldo legal por doce meses adicionales a partir del límite fijado.

Temas Relacionados

El SalvadorPlacasRenovaciónParque vehicularAsamblea Legislativa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

El acuerdo con Seccatid hará que la aplicación destaque recursos verificados cuando se tecleen frases de búsqueda vinculadas con consumo de sustancias, y habilite el acceso a la línea 1538, gratuita y disponible 24 horas

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la variación acumulada entre enero y junio fue de 0.08%, mientras el Banco Central de Costa Rica prevé un retorno a tasas positivas en el segundo semestre

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos en el año anterior, según datos compartidos por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa)

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el auge de proyectos residenciales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y altos, mientras que las edificaciones no residenciales y las viviendas de interés social mostraron retrocesos

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

La regulación exige mayores niveles de capital y controles de liquidez para reducir el riesgo de crisis financieras y reforzar la confianza en el sistema.

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

TECNO

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

MUNDO

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz