Gobierno en El Salvador busca extender la vigencia de las placas 2011 hasta agosto de 2027

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, confirmó el ingreso de una iniciativa presidencial que busca prorrogar la validez de estas matrículas hasta el 31 de agosto de 2027 (Cortesía: Asamblea Legislativa).

El debate sobre la vigencia de las placas vehiculares con formato 2011 en El Salvador ha sumado un nuevo e importante capítulo. Aunque la normativa actual establece como fecha límite de circulación el próximo 31 de agosto de 2026, el Órgano Ejecutivo ya ha puesto en marcha una iniciativa legal para otorgar un año más de validez a estas estructuras.

Esto busca evitar que los conductores deban realizar un cambio de matrículas inmediato.

Ernesto Castro, notificó el ingreso oficial de la propuesta enviada por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT).

La iniciativa solicita modificar de manera transitoria la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos con el propósito de prorrogar la validez de las placas 2011 hasta el 31 de agosto de 2027.

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Durante la Sesión Plenaria Ordinaria No. 117, se da lectura a una iniciativa del Presidente de la República para prorrogar hasta el 31 de agosto de 2027 la vigencia de las placas de vehículos con formato del año 2011.

La relevancia de esta discusión radica directamente en la magnitud del parque vehicular salvadoreño. Citando las métricas más recientes provistas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la flota de automóviles en circulación dentro del territorio nacional ya asciende a las 2,108,298 unidades.

Cualquier directriz técnica que dictamine la sustitución masiva del metal afectaría la planificación financiera de miles de familias y transportistas.

Por consiguiente, la propuesta gubernamental fue redirigida de inmediato a la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial para su respectivo análisis técnico. Se prevé que el debate formal en el seno de la comisión se desarrolle durante las próximas jornadas legislativas, aunque la junta directiva no precisó una fecha exacta para el dictamen final.

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El acelerado crecimiento del parque vehicular salvadoreño, que ya supera los 2.1 millones de unidades, es clave en la decisión de aplazar la sustitución de placas (Cortesía: Observatorio vial).

El historial de prórrogas que ha mantenido vigentes las placas de 2011

De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos (normativa que rige las directrices de tránsito desde el año 1993), el periodo de vida útil y validez regular de las placas en El Salvador es de cinco años. Tomando en cuenta este marco legal, el lote vehicular emitido en 2011 debió ser reemplazado obligatoriamente por los usuarios en 2017.

A pesar de la ley, las coyunturas económicas y sociales empujaron a la Asamblea Legislativa a emitir sucesivos decretos de excepción para congelar la renovación:

Decreto N.° 630 (2017): Otorgó la primera extensión, postergando la vigencia general del formato hasta el 31 de diciembre de 2021.

Decreto N.° 622 (2022): Aplazó el vencimiento hasta el 30 de abril de 2024, una estrategia adoptada para amortiguar las presiones financieras de la inflación global postpandemia.

Decreto N.° 1001 (2024): Concedió un respiro adicional extendiendo el beneficio hasta el 31 de agosto de 2025.

Disposición transitoria vigente: Ratificada bajo el Dictamen Favorable N.° 23, extendió los efectos legales del documento de identidad vehicular hasta el 31 de agosto de 2026.

Una mano con guante sostiene una placa vehicular de El Salvador de 2011 frente al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con banderas nacionales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La continuidad de estas prórrogas persigue un doble propósito institucional. Desde la perspectiva ciudadana, el decreto actúa como un escudo económico que exime a los propietarios de asumir las tasas correspondientes a la sustitución física de las placas en las ventanillas de los Servicios de Tránsito Centroamericanos (SERTRACEN).

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Por otra parte, desde el punto de vista del Estado, la prórroga otorga un margen de tiempo sustancial para que las oficinas del MOPT y el Viceministerio de Transporte (VMT) puedan planificar y estructurar una transición de matrículas ordenada y paulatina, impidiendo el colapso operativo y la saturación en los sistemas de trámites públicos.

De recibir el respaldo de los diputados en la comisión y el pleno, las placas 2011 mantendrán su total respaldo legal por doce meses adicionales a partir del límite fijado.