Costa Rica

Femicida de la costarricense Nadia Peraza seguirá en prisión: Tribunal ordena evaluación psiquiátrica, pero rechaza traslado a hospital

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela rechazó la solicitud de la defensa de Jeremy Buzano Paisano para trasladarlo de inmediato al Hospital Nacional Psiquiátrico, aunque ordenó una valoración psiquiátrica urgente

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La defensa sostiene que Buzano presenta un delicado estado de salud mental, mientras que la representación de la familia de la víctima cuestiona la existencia de pruebas médicas que respalden esa afirmación. (Cortesía)
La defensa sostiene que Buzano presenta un delicado estado de salud mental, mientras que la representación de la familia de la víctima cuestiona la existencia de pruebas médicas que respalden esa afirmación. (Cortesía)

La situación judicial de Jeremy Mauricio Buzano Paisano, condenado a 79 años de prisión por el femicidio de la costarricense Nadia Peraza, sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela resolviera una gestión presentada por su defensa relacionada con su estado de salud.

El abogado José Francisco Herrera Umaña solicitó que su cliente fuera trasladado de manera urgente al Hospital Nacional Psiquiátrico y que, además, fuera remitido al Departamento de Psiquiatría de Medicatura Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), argumentando que presentaba un deterioro importante en su condición física y mental.

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Según expuso el defensor en un escrito remitido al Tribunal, el pasado 7 de julio visitó a Buzano en el Centro de Atención Institucional (CAI) La Reforma y lo encontró “en muy malas condiciones de salud”.

De acuerdo con Herrera, el propio privado de libertad le manifestó que se sentía muy mal y que necesitaba atención especializada, motivo por el cual solicitó una intervención inmediata de las autoridades judiciales.

No obstante, el Tribunal rechazó la petición de ordenar directamente su traslado al Hospital Nacional Psiquiátrico y también descartó enviarlo al Departamento de Psiquiatría de Medicatura Forense del OIJ al considerar que no existía una justificación suficiente para acceder a esa solicitud.

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Pese a ello, los magistrados sí dispusieron una medida para garantizar la atención médica del condenado. En la resolución ordenaron que Buzano sea sometido a una evaluación psiquiátrica de inmediato y otorgaron un plazo de 24 horas a la dirección del CAI La Reforma para informar si el centro penitenciario cuenta con las condiciones necesarias para brindarle el tratamiento requerido.

Jeremy Buzano Paisano cumple una condena de 79 años de prisión por el femicidio de Nadia Peraza y otros delitos relacionados con el caso. Fuente: Repretel
Jeremy Buzano Paisano cumple una condena de 79 años de prisión por el femicidio de Nadia Peraza y otros delitos relacionados con el caso. Fuente: Repretel

En caso de que las autoridades penitenciarias determinen que no es posible ofrecer esa atención dentro del centro de reclusión, el Tribunal ordenó que el privado de libertad sea trasladado “a la mayor brevedad posible” al Hospital Nacional Psiquiátrico. De concretarse ese escenario, el traslado sería coordinado con el Organismo de Investigación Judicial.

La resolución fue interpretada de manera distinta por las partes involucradas.

El abogado de la familia de Nadia Peraza, Joseph Rivera, sostuvo que el Tribunal rechazó la gestión principal de la defensa y destacó que la resolución señala la ausencia de documentación médica idónea que acreditara el supuesto deterioro de salud mental de Buzano.

Rivera afirmó que desde el inicio consideró que la gestión presentada por la defensa constituía una estrategia dilatoria dentro del proceso judicial y recordó que en el expediente existen tres peritajes que concluyen que el ahora condenado comprendía plenamente el carácter ilícito de sus actos al momento de cometer los hechos por los que fue juzgado.

Asimismo, aseguró que las diferentes solicitudes planteadas por la defensa durante la etapa de apelación han sido rechazadas por las autoridades judiciales.

Por su parte, Herrera manifestó su desacuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal. A su criterio, los jueces debieron ordenar el traslado inmediato de su cliente al Hospital Nacional Psiquiátrico, aunque señaló que considera haber cumplido con su deber profesional al advertir sobre el estado de salud del privado de libertad.

El CAI La Reforma deberá informar en un plazo de 24 horas si cuenta con las condiciones para atender médicamente al privado de libertad. Fuente: UCR
El CAI La Reforma deberá informar en un plazo de 24 horas si cuenta con las condiciones para atender médicamente al privado de libertad. Fuente: UCR

El abogado insistió en que ahora corresponde a Adaptación Social atender la situación médica de Buzano y advirtió que cualquier eventual consecuencia derivada de una falta de atención recaería sobre las autoridades competentes.

Mientras se resuelve esta controversia, Jeremy Buzano permanecerá recluido en el CAI La Reforma cumpliendo la condena de 79 años de prisión que le fue impuesta el pasado 20 de marzo por el Tribunal Penal de Heredia, después de ser declarado culpable por acabar con la vida de su expareja, desmembrarla y colocar partes de su cuerpo en recipientes plásticos en una refrigeradora. Considerándolo uno de los hechos más violentos y macabros de la historia de Costa Rica.

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