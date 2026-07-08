“Mi motivación fueron mis hijos”, la historia del galonista guatemalteco que quedó aislado durante el rescate de un accidente aéreo

Un hombre con un casco de aviación y un chaleco salvavidas naranja y negro mira hacia un lado en un entorno exterior. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

“Mi motivación fueron mis hijos”, la historia de Rogel Mazariegos, galonista guatemalteco que quedó aislado durante el rescate de un accidente aéreo

El mal tiempo impidió que el helicóptero de los socorristas regresara por él, así que optó por un autorescate.

El galonista II quedó aislado en la montaña de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Guatemala durante las labores de rescate de un accidente aéreo donde fallecieron tres empresarios.

Llegó al lugar en el segundo día de labor humanitaria. Dos de sus compañeros habían pernoctado en el lugar y lograron extraerlos, así como los cuerpos de dos de las tres víctimas del accidente aéreo.

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La tragedia dejó cuatro fallecidos: los tres ocupantes de la avioneta Beechcraft V35 Bonanza matrícula TG-PIP y el soldado de Primera Especialista Nicolás Felipe Ordóñez Canto, integrante de la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala, cuyo cuerpo fue localizado después de que el cable utilizado para descender al área del siniestro se rompiera.

Personal de rescate y civiles inspeccionan los restos de una aeronave siniestrada en una zona de densa vegetación selvática. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El mal tiempo, cargado de neblina y lluvia, más la complicada geografía del lugar, impidió que el helicóptero regresara por Mazariegos. “El personal de la aeronave nos dijo que procediéramos a hacer lo que nosotros como rescatistas sabemos hacer. Es decir: Supervivencia o autorescate, yo opté por el autorescate con el apoyo de vecinos del lugar”.

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Sin embargo, también tenía que cargar con el equipo hidráulico que había sido utilizado para recuperar los cuerpos de las víctimas del accidente. “Yo cargaba la famosa ‘quijada de la vida’. Era una maleta que pesa unas 70 libras”, narró.

Mazariegos integra la Sección Aérea de Rescate del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala y estaba destacado en la 24 Compañía de Cuilapa, Santa Rosa.

Comenzó entonces una caminata de cerca de tres horas entre bosque y pendientes, con las 70 libras en su espalda. “Pensé que no iba a poder salir. Era demasiada la carga que llevaba”.

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La comunidad más cercana apareció en medio del descenso. Mazariegos contó que unas 10 personas de la aldea Unión Victoria, llegaron con agua y tortillas, y después lo ayudaron a mover el equipo hasta una zona segura.

“Benditas tortillas, me quitaron el hambre; el agua que llevaron me quitó la sed. Encontramos unas pozas de agua limpia y de ahí también tuvimos que hidratarnos”, relató el bombero. Cuando el agotamiento ya no le permitía sostener la carga, los vecinos la repartieron entre varios para continuar el trayecto.

Un miembro de un equipo de rescate se fotografía junto a compañeros y los restos de una aeronave dispersos en un terreno boscoso. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Para Mazariegos, esa ayuda fue decisiva. “Esas personas fueron unos ángeles que Dios puso en mi camino. En esa montaña vi la misericordia de Dios y que Él iba conmigo”, afirmó.

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Sus hijos fueron la motivación para salir de la montaña

El bombero vinculó su resistencia física con una promesa hecha antes de atender la emergencia a sus hijos. Había quedado que ese domingo tendrían una salida familiar, pero solo alcanzó a llamarles para avisar que cubriría el servicio y que regresaría sin saber a qué hora.

“Solo les dije: ‘Regresaré pero no sé a qué horas’. Ellos me estaban esperando y yo tenía que regresar”, dijo. Esa imagen, explicó, fue el impulso que sostuvo la caminata cuando ya sentía el peso del cansancio y la deshidratación.

En el video, Roger Mazariegos, de la Sección Aérea de Rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bomberos de Guatemala narra la experiencia de su autorestate, tras quedar aislado cuando participaba en las labores de socorro de la avioneta Beechcraft V35 Bonanza matrícula TG-PIP que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Guatemala.

Mazariegos también insistió en una idea que atraviesa su testimonio: el uniforme no elimina los límites físicos, ni sus vínculos familiares. “Adentro de este uniforme, bajo este casco, somos seres humanos que también perdemos fuerzas y nos deshidratamos”, señaló.

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Las labores de rescate comenzaron después de que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. Horas más tarde se activó el Transmisor de Localización de Emergencia, lo que movilizó a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea Guatemalteca, el Ejército de Guatemala, los Bomberos Voluntarios y otras instituciones.

Mientras la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene las pesquisas para establecer las causas del percance, el rescatista asegura que volverá a la comunidad que lo asistió.

Un grupo de rescatistas y voluntarios posa con sus vehículos de emergencia y un perro en un área rural de Guatemala. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Ahora, Mazariegos tiene una misión: Llevar ropa, juguetes y víveres para las familias de la zona como agradecimiento por el auxilio que recibió en la montaña.

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