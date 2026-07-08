Guatemala

“Mi motivación fueron mis hijos”, la historia del galonista guatemalteco que quedó aislado durante el rescate de un accidente aéreo

El helicóptero no pudo volver por el rescatista en San Miguel Pochuta, Chimaltenango. Con lluvia y pendientes, eligió salir por su cuenta. En el descenso, un gesto inesperado cambió el rumbo

Guardar
Google icon
Un hombre con casco gris, micrófono en la barbilla, traje naranja y chaleco salvavidas negro y naranja con el logo CMC
Un hombre con un casco de aviación y un chaleco salvavidas naranja y negro mira hacia un lado en un entorno exterior. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Mi motivación fueron mis hijos”, la historia de Rogel Mazariegos, galonista guatemalteco que quedó aislado durante el rescate de un accidente aéreo

El mal tiempo impidió que el helicóptero de los socorristas regresara por él, así que optó por un autorescate.

El galonista II quedó aislado en la montaña de San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Guatemala durante las labores de rescate de un accidente aéreo donde fallecieron tres empresarios.

Llegó al lugar en el segundo día de labor humanitaria. Dos de sus compañeros habían pernoctado en el lugar y lograron extraerlos, así como los cuerpos de dos de las tres víctimas del accidente aéreo.

PUBLICIDAD

La tragedia dejó cuatro fallecidos: los tres ocupantes de la avioneta Beechcraft V35 Bonanza matrícula TG-PIP y el soldado de Primera Especialista Nicolás Felipe Ordóñez Canto, integrante de la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala, cuyo cuerpo fue localizado después de que el cable utilizado para descender al área del siniestro se rompiera.

Restos de aeronave blanca entre densa vegetación selvática, ramas y troncos. Varias personas están de pie y sentadas alrededor del lugar
Personal de rescate y civiles inspeccionan los restos de una aeronave siniestrada en una zona de densa vegetación selvática. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

El mal tiempo, cargado de neblina y lluvia, más la complicada geografía del lugar, impidió que el helicóptero regresara por Mazariegos. “El personal de la aeronave nos dijo que procediéramos a hacer lo que nosotros como rescatistas sabemos hacer. Es decir: Supervivencia o autorescate, yo opté por el autorescate con el apoyo de vecinos del lugar”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, también tenía que cargar con el equipo hidráulico que había sido utilizado para recuperar los cuerpos de las víctimas del accidente. “Yo cargaba la famosa ‘quijada de la vida’. Era una maleta que pesa unas 70 libras”, narró.

Mazariegos integra la Sección Aérea de Rescate del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala y estaba destacado en la 24 Compañía de Cuilapa, Santa Rosa.

Comenzó entonces una caminata de cerca de tres horas entre bosque y pendientes, con las 70 libras en su espalda. “Pensé que no iba a poder salir. Era demasiada la carga que llevaba”.

La comunidad más cercana apareció en medio del descenso. Mazariegos contó que unas 10 personas de la aldea Unión Victoria, llegaron con agua y tortillas, y después lo ayudaron a mover el equipo hasta una zona segura.

Benditas tortillas, me quitaron el hambre; el agua que llevaron me quitó la sed. Encontramos unas pozas de agua limpia y de ahí también tuvimos que hidratarnos”, relató el bombero. Cuando el agotamiento ya no le permitía sostener la carga, los vecinos la repartieron entre varios para continuar el trayecto.

Primer plano de un rescatista con casco y cámara en la cabeza. Detrás hay un tronco de árbol, personas sentadas y restos de un avión en el suelo
Un miembro de un equipo de rescate se fotografía junto a compañeros y los restos de una aeronave dispersos en un terreno boscoso. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Para Mazariegos, esa ayuda fue decisiva. “Esas personas fueron unos ángeles que Dios puso en mi camino. En esa montaña vi la misericordia de Dios y que Él iba conmigo”, afirmó.

Sus hijos fueron la motivación para salir de la montaña

El bombero vinculó su resistencia física con una promesa hecha antes de atender la emergencia a sus hijos. Había quedado que ese domingo tendrían una salida familiar, pero solo alcanzó a llamarles para avisar que cubriría el servicio y que regresaría sin saber a qué hora.

“Solo les dije: ‘Regresaré pero no sé a qué horas’. Ellos me estaban esperando y yo tenía que regresar”, dijo. Esa imagen, explicó, fue el impulso que sostuvo la caminata cuando ya sentía el peso del cansancio y la deshidratación.

En el video, Roger Mazariegos, de la Sección Aérea de Rescate del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bomberos de Guatemala narra la experiencia de su autorestate, tras quedar aislado cuando participaba en las labores de socorro de la avioneta Beechcraft V35 Bonanza matrícula TG-PIP que se accidentó en San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Guatemala.

Mazariegos también insistió en una idea que atraviesa su testimonio: el uniforme no elimina los límites físicos, ni sus vínculos familiares. “Adentro de este uniforme, bajo este casco, somos seres humanos que también perdemos fuerzas y nos deshidratamos”, señaló.

Las labores de rescate comenzaron después de que la aeronave despegara del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a una finca en Santa Bárbara, Suchitepéquez. Horas más tarde se activó el Transmisor de Localización de Emergencia, lo que movilizó a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Fuerza Aérea Guatemalteca, el Ejército de Guatemala, los Bomberos Voluntarios y otras instituciones.

Mientras la Unidad de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de la Dirección General de Aeronáutica Civil mantiene las pesquisas para establecer las causas del percance, el rescatista asegura que volverá a la comunidad que lo asistió.

Un grupo de dieciocho hombres posa junto a una ambulancia blanca y una camioneta pick-up de voluntarios, con un perro claro al frente en un terreno de tierra
Un grupo de rescatistas y voluntarios posa con sus vehículos de emergencia y un perro en un área rural de Guatemala. (Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala)

Ahora, Mazariegos tiene una misión: Llevar ropa, juguetes y víveres para las familias de la zona como agradecimiento por el auxilio que recibió en la montaña.

Temas Relacionados

Accidente aéreoGuatemalaCuerpo de BomberosrescateRogel MazariegosBomberos Voluntarios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

El acuerdo con Seccatid hará que la aplicación destaque recursos verificados cuando se tecleen frases de búsqueda vinculadas con consumo de sustancias, y habilite el acceso a la línea 1538, gratuita y disponible 24 horas

Gobierno de Guatemala impulsa una alianza con TikTok para prevenir adicciones

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la variación acumulada entre enero y junio fue de 0.08%, mientras el Banco Central de Costa Rica prevé un retorno a tasas positivas en el segundo semestre

La inflación interanual en Costa Rica marca -0.32% en junio y sigue fuera de la meta del Banco Central

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Al menos 26 casos de feminicidios fueron perpetrados en El Salvador en el 2025, un 33 % menos en el año anterior, según datos compartidos por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa)

En 2025 se cometieron 26 feminicidios y la mayoría fueron perpetrados por parejas o exparejas, según informe

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

El dinamismo estuvo impulsado principalmente por el auge de proyectos residenciales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y altos, mientras que las edificaciones no residenciales y las viviendas de interés social mostraron retrocesos

Construcción privada en Costa Rica aceleró su crecimiento y aumentó un 7.7% durante el segundo trimestre del 2026

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

La regulación exige mayores niveles de capital y controles de liquidez para reducir el riesgo de crisis financieras y reforzar la confianza en el sistema.

Moody’s destaca los avances de Panamá en la implementación de Basilea III

TECNO

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

La nueva IA de Google Fotos permite transformar videos a tu antojo

Cuáles son las señales de que tu teléfono Android está infectado por un virus

Puedo usar toallitas con alcohol para limpiar el teclado del computador: si o no

Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Haaland supera a Vozinha y es el nuevo rey de Instagram del Mundial 2026: más de 57 millones de seguidores

ENTRETENIMIENTO

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Dolly Parton anuncia su musical de Broadway: “Qué perdí, qué amé y cómo encontré mi camino”

Confirman ‘Cheetah Girls 4’: Raven-Symoné lidera el regreso de la franquicia junto a una nueva generación

El show de Bad Bunny en el Super Bowl rompe récord en las nominaciones de los Premios Emmy

‘La casa de la pradera’: fecha de estreno y todo sobre la nueva versión de ‘La familia Ingalls’ de Netflix

Justin Bieber actuará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Madonna y Shakira

MUNDO

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Los rusos están cada vez más ansiosos y enfadados

Una alianza de 12 países de la OTAN destinará USD 50.000 millones a misiles de largo alcance para fortalecer la defensa europea

El S&P 500 cayó tras el anuncio de Trump sobre el fin del cese al fuego con Irán

Descubren una ciudad bizantina del siglo IV enterrada bajo las arenas del desierto occidental de Egipto

Fin a la tregua: Estados Unidos realizó nuevos ataques contra objetivos militares iraníes cerca del estrecho de Ormuz