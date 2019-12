“¿De qué no discutimos en materia de delitos económicos cuando hablamos solo de la corrupción? No discutimos de delitos económicos más graves que generan mayores afectaciones sociales. No hablamos o hablamos poco de la fuga de capitales, de la evasión impositiva, de las consecuencias nocivas de las prácticas monopólicas. En Estados Unidos se hizo un trabajo en el que cuantificó el perjuicio económico derivado de este conjunto de hechos frente al perjuicio económico de los delitos de corrupción. Y la relación era de 1 a 10. Pero analizamos la lesión económica por uno y no por el otro. Porque en la lesión económica por uno, el acento lo ponemos en el funcionario público y en la otra línea lo tendríamos que poner en las empresas".