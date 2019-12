— Necesitamos una ley de agroquímicos que no tenemos y que no sea solo una demanda del Poder Ejecutivo. No tuvimos mayoría en ninguna de las cámaras, ojalá que esta vez se pueda sancionar. Hoy la reglamentación de agroquímicos es municipal, por lo que se requiere del aval y el debate de las legislaturas provinciales. Nosotros lo que hemos hecho es emitir una resolución conjunta entre Ambiente, Agricultura, Industria, Ciencia y Tecnología, el Senasa y Salud con recomendaciones de buenas prácticas para los agroquímicos. Lo primero que tenemos que hacer es estandarizar y prescribirlas, y luego saber quiénes los venden, quienes lo aplican, quien controla y quien monitorea.